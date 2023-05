Heidenreichstein verliert Heimspiel gegen Kottes

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:05

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Rund 115 Zuschauer kamen zu diesem Spiel der 23. Runde nach Heidenreichstein. Der SCU Kottes erreichte einen 2:0-Erfolg bei Heidenreichstein. Das Hinspiel hatte beim 1:0 mit dem SCU Renz Kottes seinen Sieger gefunden.

Das Spiel war von Beginn an hart umkämpft. In der elften Minute ging ein Kopfball der Heimischen über das Tor. Auch in Minute 18 klopften die Gastgeber erneut am Tor der Gäste an, doch wieder landete der Ball nicht im Tor. Die Partie kippte unmittelbar vor dem Gang in die Kabinen. Petr Bartejs erhielt die Rote Karte wegen einer Torchancenverhinderung und brachte Heidenreichstein auf die Verliererstraße (44.). Den fälligen Strafstoß verwandelte Clemens Höllerschmid zum 0:1 (45.). Ohne weitere Tore ging es in die Pause. Im zweiten Durchgang fanden beide Mannschaften Chancen vor, die aber nicht wirklich zwingend waren. Vor 115 Zuschauern markierte David Rester das 2:0 für den Gast (66.), als er nach einem Fernschuss und einer zu kurzen Abwehr zur Stelle war und abstauben konnte. Unter dem Strich verbuchte der SCU Renz Kottes gegen den FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein einen 2:0-Sieg.

Hart umkämpftes Match ging an die Gäste

Heidenreichstein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Verteidigung des Gastgebers stimmt es ganz und gar nicht: 53 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Acht Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen hat Heidenreichstein derzeit auf dem Konto. Der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Der SCU Kottes bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt neun Siege, zwei Unentschieden und zwölf Pleiten. Die letzten Resultate des SCU Renz Kottes konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Der SCU Kottes ist jetzt mit 29 Zählern punktgleich mit Heidenreichstein und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 34:42 auf dem achten Platz.

Heidenreichstein tritt am Freitag, den 02.06.2023, um 20:00 Uhr, beim USC Grafenwörth an. Einen Tag später (17:30 Uhr) empfängt der SCU Renz Kottes den SCU Gars/Kamp.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein – SCU Renz Kottes, 0:2 (0:1)

66 David Rester 0:2

46 Clemens Hoellerschmid 0:1

