Docekal schießt St. Bernhard/F. zum Sieg über Gföhl

Sonntag, 04. Juni 2023

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: St. Bernhard und der SC Admira Gföhl lieferten sich vor 100 Zuschauern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel hatte der USV St. Bernhard/F. bei Gföhl mit 1:0 für sich entschieden.

Daniel Zotter brachte sein Team mit einem direkt verwerteten Freistoß in der 17. Minute nach vorn. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Michal Docekal schnürte einen Doppelpack (25./35.), sodass St. Bernhard fortan mit 3:0 führte. Erst nach dem 3:0 hatten auch die Gäste ihre erste Möglichkeit. Die Heimmannschaft gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Für das 1:3 des SC Admira Gföhl zeichnete Manuel Steiner nach einem Eckball verantwortlich (54.). Simon Stefanec war es, der in der 61. Minute den Ball im Tor des USV St. Bernhard/F. unterbrachte und auf 3:2 verkürzen konnte. Michael Dietl gelang in Minute 67 sogar der Ausgleich. Gefeierter Mann des Spiels war Docekal, der St. Bernhard mit seinem Treffer in der 86. Minute den Vorsprung brachte. Nachdem Gföhl zunächst völlig von der Rolle gewesen war, zog er sich am Ende zumindest noch achtbar aus der Affäre. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Docekal ist dreimal zur Stelle

Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte St. Bernhard deutlich. Insgesamt nur sechs Zähler weist der USV St. Bernhard/F. in diesem Ranking auf.

Der USV St. Bernhard/F. setzte sich mit diesem Sieg vom SC Admira Gföhl ab und belegt nun mit 42 Punkten den vierten Rang, während der Gast weiterhin 36 Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

Am Freitag, den 09.06.2023 (20:00 Uhr) reist St. Bernhard zum SC Forstinger Traismauer, einen Tag später (20:00 Uhr) begrüßt Gföhl den USV Raabs/Thaya vor heimischer Kulisse.

