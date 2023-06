Punkteteilung im Kellerduell zwischen Weißenkirchen und Gars/Kamp

Details Montag, 12. Juni 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: In der Begegnung SC Weißenkirchen gegen den SCU Gars/Kamp trennten sich die beiden Kontrahenten vor 650 Zuschauern mit einem 1:1-Unentschieden. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Auf eigenem Platz hatte Gars im Hinspiel ein 1:1-Remis verbucht.

Die ersten Aktionen im Spiel gehörten den Heimischen. Nach etwas mehr als zwanzig Minuten kamen auch die Gäste gefährlicher vor das Tor des Gastgebers. Stefan Gruber nutzte dann die Chance für den SC Weißenkirchen und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Mit einem Tor Vorsprung für den Gastgeber ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Die Gäste kamen dann aber mit etwas mehr Elan aus den Kabinen. Für den späten Ausgleich war Markus Angenbauer verantwortlich, der in der 82. Minute zur Stelle war und einen Freistoß von der linken Seite ins lange Eck unterbringen konnte. Am Ende sprang für Weißenkirchen im Kellerduell mit dem SCU Gars/Kamp lediglich ein Teilerfolg heraus.

Entscheidung um den Abstieg fällt in der letzten Runde

Insbesondere an vorderster Front kommt Weißenkirchen nicht zur Entfaltung, sodass nur 37 erzielte Treffer auf das Konto des SC Weißenkirchen gehen.

Gars muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Dem Gast muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel markierte weniger Treffer als der SCU Gars/Kamp. Mit dem Gewinnen tut sich Gars weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Mit diesem Unentschieden verpasste Gars die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht der SCU Gars/Kamp damit auch unverändert auf Rang 13.

Nächster Prüfstein für den SC Weißenkirchen ist auf gegnerischer Anlage der SCU Renz Kottes (Samstag, 17:30 Uhr). Tags zuvor misst sich der SCU Gars/Kamp mit dem SC Admira Gföhl (20:00 Uhr).

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SC Weißenkirchen – SCU Gars/Kamp, 1:1 (1:0)

82 Markus Angenbauer 1:1

36 Stefan Gruber 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei