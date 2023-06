Gföhl bricht bei Gars ein

Details Samstag, 17. Juni 2023 00:05

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Der SC Admira Gföhl verlor das letzte Saisonspiel vor 270 Zuschauern deutlich mit 0:5 gegen den SCU Gars/Kamp. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Gars den maximalen Ertrag. Durch das 1:1 im Hinspiel war es keinem der beiden Teams gelungen, einen Sieg für sich zu verbuchen.

Für die Gastgeber ging es um die letzte Chance die Klasse zu halten. Dazu war auf jeden Fall ein Sieg nötig. Die Anfangsminuten machten deutlich, dass die Gastgeber alles versuchen würden. Markus Angenbauer brachte Gföhl per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 41. (Freistoß) und 43. Minute vollstreckte. Mit der Führung für den SCU Gars/Kamp ging es in die Kabine. nach der Pause erzwangen die Hausherren dann eine schnelle Vorentscheidung. Für ruhige Verhältnisse sorgte Marco Bauer, als er das 3:0 für das Heimteam besorgte (47.). Für das 4:0 von Gars sorgte Angenbauer, der in Minute 62 zur Stelle war. Auch in der Nachspielzeit kannte der SCU Gars/Kamp keine Gnade. Daniel Schachinger markierte den fünften Treffer (92.). Letztlich feierte Gars gegen den SC Admira Gföhl nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Gars/Kamp klammert sich an den letzten Strohhalm

Der SCU Gars/Kamp könnte in dieser Spielzeit noch mit einem blauen Auge davonkommen. Gars hätte mit Platz zwölf zwar den Klassenerhalt erreicht, insgesamt enttäuschte man jedoch. Jetzt hängt alles vom Abschneiden von Weißenkirchen ab. Das Hauptmanko des SCU Gars/Kamp lag in dieser Saison in der Defensive, die insgesamt 53 Gegentreffer hinnehmen musste. Meistens verließ Gars den Platz als Verlierer, insgesamt 13-mal, demgegenüber stehen zum Saisonabschluss nur sieben Siege und sechs Unentschieden. Der SCU Gars/Kamp verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man acht Punkte einsammelte.

Weder Fisch noch Fleisch: Gföhl schließt das Fußballjahr auf Rang sechs oder sieben ab. Die Anfälligkeit der eigenen Hintermannschaft zog sich bei den Gästen wie ein roter Faden durch die Saison. Sie endete mit insgesamt 56 Gegentreffern. Kein Wunder also, dass die Defensivprobleme auch beim letzten Auftritt schonungslos aufgedeckt wurden. Was für den SC Admira Gföhl bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Elf Siege und drei Remis stehen zwölf Pleiten gegenüber. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird Gföhl alles andere als zufrieden sein. Drei Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SCU Gars/Kamp – SC Admira Gföhl, 5:0 (2:0)

92 Daniel Schachinger 5:0

62 Markus Angenbauer 4:0

47 Marco Bauer 3:0

43 Markus Angenbauer 2:0

41 Markus Angenbauer 1:0

