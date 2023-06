SCU Kottes vergibt 2:0-Führung - Weißenkirchen hält die Klasse

Details Sonntag, 18. Juni 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Der SCU Renz Kottes und der SC Weißenkirchen lieferten sich zum Ende der Saison vor 320 Zuschauern ein spannendes Spiel, das 3:4 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatte das Endresultat 1:1 gelautet.

Die Heimischen erwischten den besseren Start ins Spiel und wurden schon in Minute zwei gefährlich. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Lukas Pomichal sein Team in der 24. Minute, als er alleine vor dem gegnerischen Torhüter eiskalt blieb und einschob. In Minuten 29 vergaben die Gastgeber eine riesen Doppelchance. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause der SCU Kottes, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Unmittelbar nach dem Wiederbeginn klingelte es erneut. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Pomichal bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (46.). Kurz darauf gab es Elfmeter für die Gäste. Stefan Gruber versenkte den Ball in der 53. Minute im Netz des SCU Renz Kottes. Das gab den Gästen, die noch um den Klassenerhalt kämpften, neue Kräfte. Sebastian Fasching glich nur wenig später für Weißenkirchen aus (58.). Dass der SCU Kottes in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von David Rester, der in der 71. Minute zur Stelle war und den Ball ins Kreuzeck hämmerte. Der SC Weißenkirchen zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Tomas Binar (77.), der einen Tormannfehler nutzte und Gruber (89.) mit ihren Treffern das Spiel. Der SCU Renz Kottes hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Weißenkirchen erkämpft sich den Klassenerhalt

Die Heimmannschaft holte aus 26 Spielen 30 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz elf. Im Angriff des SCU Kottes fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 40 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Meistens verließ der SCU Renz Kottes den Platz als Verlierer, insgesamt 14-mal, demgegenüber stehen zum Saisonabschluss nur neun Siege und drei Unentschieden.

Am Ende einer mageren Spielzeit erreicht Weißenkirchen Platz zwölf und somit zumindest den Klassenerhalt. Probleme hatte der SC Weißenkirchen in dieser Saison vor allem im eigenen Angriffsspiel. Gerade einmal 41 geschossene Tore stehen für die Gäste zu Buche. Die Verantwortlichen von Weßenkirchen werden ein ernüchterndes Saisonfazit ziehen. Gerade einmal acht Siege und fünf Remis brachte der SC Weißenkirchen zustande. Demgegenüber stehen satte 13 Niederlagen.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SCU Renz Kottes – SC Weißenkirchen, 3:4 (1:0)

89 Stefan Gruber 3:4

77 Tomas Binar 3:3

71 David Rester 3:2

58 Sebastian Fasching 2:2

53 Stefan Gruber 2:1

46 Lukas Pomichal 2:0

24 Lukas Pomichal 1:0

