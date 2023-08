Dobersberg bezwingt Kottes knapp

Details Sonntag, 13. August 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Etwa 200 Besucher kamen nach Dobersberg, um das erste Spiel der neuen Saison zu verfolgen. Am Samstag trafen der USV Raika Dobersberg und der SCU Renz Kottes aufeinander. Das Match entschied der USV Dobersberg mit 3:2 für sich.

Michael Schmitmaier glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Dobersberg (6./13.). Beim ersten Treffer verwertete er einen flachen Querpass zur Führung, beim zweiten Treffer staubte Schmitmaier eine Abwehr des Keepers erfolgreich ab. Dem Druck des Heimteams musste der SCU Kottes ab der 20. Minute in Unterzahl standhalten, nachdem Gabriel Steinbacher mit Rot (Torchancenverhinderung) vom Platz geflogen war. Doch gerade in Unterzahl kamen die Gäste doch nochmal heran. In der 27. Minute brachte David Rester den Ball im Netz des USV Raika Dobersberg unter. Der SCU Renz Kottes war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Sieg kurz vor Schluss fixiert

Die Gäste des SCU Kottes sorgten wenige Minuten nach dem Wiederbeginn sogar für den Ausgleich. In der 54. Minute war wieder Rester mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Zum spielentscheidenden Akteur avancierte David Longin, der mit seinem Kopfball-Treffer in der 86. Minute die späte Führung des USV Dobersberg sicherstellte. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte Dobersberg schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Der USV Dobersberg wird am kommenden Dienstag vom USC Grafenwörth empfangen. Kommenden Sonntag (17:00 Uhr) bekommt der SCU Kottes Besuch vom USC Grafenwörth.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Raika Dobersberg – SCU Renz Kottes, 3:2 (2:1)

86 David Longin 3:2

54 David Rester 2:2

27 David Rester 2:1

13 Michael Schmitmaier 2:0

6 Michael Schmitmaier 1:0

