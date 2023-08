SV Gablitz mit schmerzhafter Niederlage bei der SG Großweikersdorf/Wiesendorf

Details Samstag, 26. August 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Etwa 180 Besucher kamen in das Schmidastadion nach Großweikersdorf. Der SV Gablitz hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten vier Spielen gingen die Gäste kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 0:4 gegen die SG Großweikersdorf/Wiesendorf.

Lange Zeit konnten die Gäste gut dagegen halten. Eine große Chance fanden die Hausherren allerdings in Minute 14 vor, als ein Abschluss von Giovanni Kotchev an der Latte landete. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Robert Caljkusic per Elfmeter mit dem 1:0 für Großweikersdorf/Wiesendorf zur Stelle (44.). Die Heimmannschaft führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Kotchev taucht alleine vor dem Tormann auf, der pariert seinen Schuss und der Ball fällt auf die Latte. Thomas Heider, Ticker-Reporter

Klare Sache nach der Pause

Giovanni Kotchev beförderte das Leder zum 2:0 von Großweikersdorf/Wiesendorf über die Linie (62.). Rückstand und Unterzahl – nachdem Daniel Faschingeder vom SV Gablitz auch noch die Ampelkarte (Foul) kassiert hatte, schienen die Felle davongeschwommen zu sein (65.). Caljkusic brachte die SG Großweikersdorf/Wiesendorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (76.). Kotchev gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Großweikersdorf/Wiesendorf (86.). Letztlich feierte Großw.dorf/Wiesendorf gegen den SV Gablitz nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Die SG Großweikersdorf/Wiesendorf ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die zweite Position vorgerückt. Großweikersdorf/Wiesendorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Der SV Gablitz bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel.

Am kommenden Freitag trifft Großw.dorf/Wiesendorf auf den USV St. Bernhard/F, der SV Gablitz spielt am selben Tag gegen den SC Admira Gföhl.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SG Großweikersdorf/Wiesendorf – SV Gablitz, 4:0 (1:0)

86 Giovanni Kotchev 4:0

76 Robert Caljkusic 3:0

62 Giovanni Kotchev 2:0

44 Robert Caljkusic 1:0

