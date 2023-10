Spielabbruch im Unterhaus: Kurioser Großeinsatz der Rettungskräfte [Video]

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 19:43

In der niederösterreichischen Gebietsliga Süd/Südost kam es am Samstagnachmittag zum Duell zwischen dem SC Berndorf und dem ASK Marienthal. Das Spiel wurde jedoch nach 41 Minuten abgebrochen. Grund dafür waren gleich drei (!) Vorfälle, die alle praktisch zeitgleich stattfanden. Zwei verletzte Spieler und ein gesundheitlicher Vorfall auf der Tribüne führten daher zu einem regelrechten Großeinsatz der Rettungskräfte. Ligaportal.at hat alle Infos:

Das Spiel zwischen dem SC Berndorf und dem ASK Marienthal fand nach 41 Minuten ein jähes Ende. Nach einem Zusammenstoß des Berndorfer Keepers und einem Gästespieler blieben beide verletzt liegen. Torhüter Ömer I. wurde am Platz verarztet und konnte dann doch nicht weitermachen. Es bestand der Verdacht auf Gehirnerschütterung, nachdem er vom Knie des Gegenspielers bei einem unglücklichen Zusammenprall im Gesicht getroffen wurde. Auch beim Spieler des ASK Marienthal kam zunächst der Verdacht auf einen Kreuzbandriss auf. Es wurden die Rettungskräfte alarmiert um die verletzten Spieler ins Krankenhaus zu bringen.

Verdacht auf Herzinfarkt

Gleichzeitig musste ein älterer Zuschauer auf den Zuschauerrängen von einem anwesenden Arzt behandelt werden. Es bestand der dringende Verdacht auf einen Herzinfarkt, der sich dann Gott sei Dank als falsch herausstellte. Dem Besucher des Spiels ging es kurz darauf wieder besser. Der anfänglich erwartete Hubschrauber musste somit doch nicht eingesetzt werden, jedoch waren gleich drei Rettungsfahrzeuge unterwegs. Der Berndorfer Torhüter wurde von der Ambulanz ins Krankenhaus gebracht. Bei den beiden anderen „Patienten“ stellte sich zum Glück heraus, dass es doch nicht so schlimm war wie anfangs befürchtet.

Berndorfs Obmann Tibor Szöcs zu den Vorfällen: „Ich wusste zunächst nicht wer die Rettungskräfte alarmiert hatte. Auch bei einem Kreuzbandriss fand ich einen Rettungseinsatz für etwas übertrieben. Bei unserem Torhüter bestand jedoch der Verdacht auf Gehirnerschütterung und einer Fraktur im Gesicht. Bei dem Zuschauer hatten sich die schlimmsten Befürchtungen zum Glück nicht bestätigt und es ging ihm schon kurz darauf wieder besser. Drei Rettungseinsätze während einem Spiel sind schon kurios, aber dass die Vorfälle alle gleichzeitig stattfanden, ist äußerst außergewöhnlich.“

Das Spiel wurde, nach gemeinsamen Beratungen von Gastgebern, Gästen und Schiedsrichtern, beim Stand von 0:0 abgebrochen und soll demnächst in der 41. Spielminute wieder angepfiffen werden.

