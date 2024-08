SC Maria Lanzendorf kann nach positivem Start optimistischer in die neue Saison gehen

Gebietsliga Süd/Südost

Mit eher defensiveren Erwartungen in die neue Saison gestartet, hat der SC Maria Lanzendorf nach zwei gespielten Runden in der Gebietsliga Süd/Süd-Ost immerhin drei Zähler am Konto. Nach einer denkbar knappen und späten Niederlage gegen Titelkandidat Wiener Neudorf wurde am zweiten Spieltag ein sicheres 3:0 gegen Kirchschlag eingefahren. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und ausführlich mit Trainer Alexander Jank gesprochen. Themen der Unterhaltung waren unter anderem der Saisonstart, das Saisonziel und der nächste Gegner.

Ligaportal: Herr Jank, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Alexander Jank: Das erste Spiel gegen Wiener Neudorf war für uns ein schweres, zumal wir alle wissen, dass Wr. Neudorf Meisterkandidat beziehungsweise selbst ernannter Meisterkandidat ist, und das haben sie auch bewiesen, muss man ehrlich sagen. Defensiv war es von uns eine sehr gute Leistung, bis auf die ersten zehn Minuten. Dass du in der 98. Minute das 0:1 bekommst, ist natürlich bitter, wir haben nach dieser Leistung aber gewusst, wo die Richtung hingehen kann und das dann auch im zweiten Spiel beim 3:0 gegen Kirchschlag bewiesen. Der Sieg hätte noch höher ausfallen können, natürlich wollen wir mit dieser breiten Brust genau so in Berndorf auftreten.

Ligaportal: Wo liegen die Stärken Ihrer Mannschaft und an welchen Themen muss man in nächster Zeit noch arbeiten?

Alexander Jank: Wir haben jetzt im zweiten Spiel gesehen, dass wir im Mittelfeld jetzt andere Optionen haben mit Spanel und im Sturm mit Yasin, da haben wir wirklich einen Vollblutstürmer bekommen. Natürlich haben wir aber auch gesehen, dass offensiv im Spiel in die Tiefe auf jeden Fall noch mehr möglich ist, aber genauso – auch wenn das erste Match defensiv stark war und wir im zweiten Spiel zu null spielten – gibt es von meiner Seite natürlich immer etwas auszusetzen, nämlich dass wir ruhiger rausspielen. Auch wollen wir schauen, dass wir dem Gegner weniger Torchancen geben.

Ligaportal: Wie lautet heuer das Saisonziel?

Alexander Jank: Vor Ende der letzten Saison, als wir noch nicht gewusst haben, dass wir so viele Abgänge haben werden, haben wir gedacht, dass wir auf jeden Fall ums obere Drittel mitreden können. Den Kader haben wir jetzt natürlich ein bisschen reduziert, auch war die Vorbereitung aufgrund der Urlaube und Verletzten nicht gut, da waren meine Erwartungen dann schon ein bisschen zurückhaltender. Nach den Leistungen in den ersten beiden Spielen ist unser Ziel sozusagen wieder etwas gewachsen, wir wollen auf jeden Fall wieder einen einstelligen Tabellenplatz haben, danach werden wir sehen, was nach oben möglich ist.

Ligaportal: Welche Aufgabe erwartet Sie mit Berndorf?

Alexander Jank: Berndorf hat sich im Vergleich zum Vorjahr komplett geändert, dort ist kein Stein auf dem anderen geblieben, sie haben viele Neuzugänge bekommen bzw. auch viele Abgänge, genau wie wir. Mit unserer breiten Brust, die wir nun haben, wollen wir dort nicht nur punkten, sondern auf Sieg spielen, genauso möchte ich auch, dass meine Mannschaft auftritt.

