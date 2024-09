SV Wienerwald: "Das wird eine interessante Woche für uns"

Gebietsliga Süd/Südost

Drei Siege, ein Remis und eine Niederlage – der SV Wienerwald hat zum Saisonstart in der Gebietsliga Süd/Süd-Ost zweifellos für eine recht ordentliche Bilanz gesorgt. Die Mannschaft von Trainer Michael Gössinger rangiert nach den gezeigten Leistungen auf dem guten vierten Tabellenplatz. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und sich etwas ausführlicher mit Coach Gössinger unterhalten. Gesprochen wurde dabei unter anderem über den Saisonstart, das Saisonziel und die nächsten Gegner. Beim SC Wienerwald stehen englische Wochen an.

Ligaportal: Herr Gössinger, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Michael Gössinger: Sehr, sehr zufriedenstellend. Mit zehn Punkten nach den ersten fünf Runden stehen wir ganz gut da. Auch wenn man die Spiele einzeln betrachtet, denke ich, dass wir in keinem einzigen richtig unterlegen waren, obwohl wir mit Wiener Neustadt und Eggendorf schon zwei sehr gute Gegner hatten, beide konnten wir auch richtig fordern. Gegen Eggendorf haben wir zwar daheim mit 2:4 verloren, waren aber richtig ebenbürtig, da haben Details den Unterschied gemacht. Gegen Wiener Neustadt waren wir bis zur 60. Minute die bessere Mannschaft, dann haben sie mit ihrer Qualität Druck erzeugt und uns den Ausgleich gemacht. In den anderen Spielen haben wir meiner Meinung nach verdient gewonnen. In der Liga ist es natürlich aber so eng beisammen alles, sodass es in jeder Partie auf Kleinigkeiten ankommt. Einmal nachlassen und man verliert die Partie.

Ligaportal: Wo liegen bei Ihrem Team die Stärken, und wo gilt es etwaig anzusetzen?

Michael Gössinger: Wir haben sicher das eine oder andere Tor zu viel bekommen. Da gebe ich aber nicht nur der Abwehr schuld, das Verteidigen im Bund funktioniert noch nicht über das gesamte Spiel hinweg perfekt. Acht Gegentore in fünf Partien sind meiner Meinung nach viel. Was wir ganz gut machen ist die Offensive, die Umschaltmomente. Ballbesitz müssen wir auch noch verbessern, wie auch das Positionsspiel.

Ligaportal: Der Auftakt war ja wie thematisiert vielvesprechend. Wie lautet nun das Saisonziel?

Michael Gössinger: Wir sind Aufsteiger, die anderen Mannschaften kennen uns noch nicht so gut. Nach fünf Runden haben wir uns aber, glaube ich, schon ein bisschen einen Namen gemacht. Wir wollen im oberen Drittel sein, ob wir jetzt Fünfter oder Dritter oder Achter werden, wird nicht so entscheidend sein. Die persönlichen Ziele sind natürlich immer die höchsten Ziele, dass wir um den Meister mitspielen wird glaube ich sehr schwierig in dieser Liga, aber wir wollen so lange wie möglich dranbleiben, lästig sein, die Topfavoriten in der Liga ärgern. Wenn wir das schaffen, werden wir, glaube ich, am Ende auch mit unserem Tabellenplatz zufrieden sein.

Ligaportal: Noch ein Wort zum nächsten Gegner.

Michael Gössinger: Wir spielen schon morgen in Bad Fischau, dann am Freitag gegen Wiener Neudorf. Das wird eine interessante Woche für uns, da wir ja alle 40 Stunden arbeiten und ein paar Spieler studieren gehen. Körperlich geht man da an die Grenzen. Wir sind aber gut vorbereitet. Ich glaube, dass es möglich ist, jeden Gegner zu schlagen, dazu gilt es aber natürlich 100 Prozent abzurufen, dann werden wir sehr schwer zu schlagen sein. Es geht aber darum, von Spiel zu Spiel zu schauen.

