Casino Baden setzt alles auf eine Karte

Für den AC Casino Baden wurde es im Herbst der Gebietsliga Süd/Südost immer enger im Tabellenkeller. Mit nur einem geschossenem Tor sind die Probleme des BAC schnell gefunden und mit einem Punkt aus sieben Spielen kann man nicht zufrieden sein. "Uns haben einfach die Tore gefehlt und wir sind auch an der Chancenauswertung gescheitert", so Christian Mateju, sportlicher Leiter des Casino Baden AC.

Für Mateju waren die gezeigten Leistungen nicht immer so schlecht, wie die reinen Ergebnisse zeigen. "Einige Spiele waren prinzipiell in Ordnung und ich habe eine Steigerung zum Vorjahr gesehen. Dennoch haben wir es nicht geschafft Tore zu erzielen und so kann man keine Punkte holen. Die Chancen dafür wären aber da gewesen", stellt Mateju klar. Auch das Thema Corona erschwerte die Lage und somit steht der BAC nur bei sieben Spielen. "Es war klar, dass der Abbruch kommen musste. So hat es nicht weitergehen können und wir haben das gegen Ende schon geahnt. Ich gehe davon aus, dass man nur die Hinrunde fertigspielen wird", so die ehrlichen Worte des sportlichen Leiters.

Mit sechs neuen Spielern zum Klassenerhalt?

In Baden standen die Zeichen in der Transferzeit auf Veränderung. Um den worst case zu vermeiden, geht der BAC den Weg mit gleich sechs neuen Spielern. "Wir haben durch gute Kontakte und gutes Management interessante Leute bekommen und haben uns ins fast allen Mannschaftsteilen verstärkt. Speziell auf der Stürmerposition haben wir mit Thomas Kubin einen Goalgetter geholt, der uns die nötigen Tore bringen soll. Wir gehen gut aufgestellt in die Saison und werden alles dafür tun, die Klasse zu halten", so Mateju, der weitere Ziele formuliert. Ich gehe davon aus, dass ein zwölfter Platz reichen wird und das ist unser Minimalziel. Den Kader haben wir dementsprechend aufgebaut und wollen die Klasse mit allen Mitteln halten", so Christian Mateju abschließend.