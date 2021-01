ASK Marienthal: "Gibt nichts negatives"

Details Samstag, 30. Januar 2021 17:32

Der ASK Marienthal spielte eine Runde aus dem Bilderbuch im Herbst der Gebietsliga Süd/Südost und steht nach Verlustpunkten sogar an der Spitze. Vor den Favoriten aus Ebreichsdorf und Bad Fischau. Auch Trainer Manfred Rosenegger zeigte sich von den Leistungen begeistert. "Es gibt nichts negatives zu berichten und die Mannschaft hat das richtig gut gemacht. Dennoch haben die beiden anderen Teams größere Ambitionen", so Manfred Rosenegger.

Von Beginn an konnte der ASK Marienthal einen Lauf starten und zeigte sich unbeeindruckt vom Umbruch im Sommer. "Wir haben im Sommer einen doch recht großen Umbruch gehabt und die Mannschaft hat das super verkraftet. Wir sind als Mannschaft gewachsen und haben auch die engen Spiele noch für uns entscheiden können", so Rosenegger über den Herbst. Aktuell ist es für den Trainer schwer zu planen, denn keiner weiß wann, oder wie es weiter geht. "Es ist einfach schwer den Spielern eine Perspektive zu geben und zu planen. Wir stehen natürlich über das Handy in Kontakt und die Spieler absolvieren ein Heimprogramm. Ich rechne maximal mit der Hinrunde, alles andere kann sich gar nicht mehr ausgehen", sieht Rosenegger die Lage wohl realistisch.

Keine Transfers geplant

Aufgrund der guten Lage hat der ASK keinen Bedarf gesehen Spieler zu holen und lässt den Kader für die Fortsetzung der Saison gleich. "Wir haben ja im Sommer bereits viel getan und werden nicht aktiv werden. Natürlich kann sich spontan immer was ergeben", schließt der Coach nichts aus. Auf die Fragen nach den Zielen hatte der Trainer diplomatische Antworten. "Wir wollen weiterhin guten Fußball zeigen und so viele Punkte holen wie möglich. Die beiden Anderen haben mehr Ambitionen auf den Titel aber wir werden alles versuchen. Wenn es uns am Ende gelingen würde, wäre es natürlich eine super Sache", freut sich der Coach des ASK Marienthal auf einen spannenden Dreikampf um den Titel.