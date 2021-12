Badener AC oder Tradition kann man nicht kaufen!

Details Mittwoch, 15. Dezember 2021 03:36

Im Ligaportal-Interview nimmt Rainer Weiß, Trainer des AC Casino Baden, zur abgelaufenen Herbstsaison in der Gebietsliga Süd/Südost Stellung. Der 1899 (!) gegründete Traditionsverein, der früher sogar in der 2. Division spielte und vom späteren Teamchef Josef Hickersberger betreut wurde, ist nach langen schweren Jahren endlich wieder im Aufwärtstrend.

Einst in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs (in der Saison 1982/83 klopfte man als Dritter sogar am Oberhaus-Aufstieg), dann der tiefe Fall. Aber frei nach der Devise "Tradition kann man nicht kaufen" ist der BAC nun wieder da.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Rainer Weiß: "Nach meinem Empfinden war die Herbstsaison durchwachsen. Wenn man sieht woher wir kommen und wir als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt wurden, dann muss man mit der Platzierung zufrieden sein. Nach dem Verlauf des Herbstdurchganges war jedoch mehr drinnen. Vor allem das Spiel gegen Wiener Neustadt tut weh wo wir mit dem Schlusspfiff den Ausgleich hinnehmen mussten. Da haben wir zum Ende der Saison unnötig Punkte liegen gelassen und daher fällt mein Resume durchwachsen aus! In der Schule würde man sagen: befriedigend."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim Badener AC allgemein?

Weiß: "Die Stimmung ist gut - absolut positiv da die Mannschaft nach Jahren der Enttäuschung endlich wieder erfolgreich ist und nicht als Tabellenschlusslicht überwintert. Der Verein und ich wir haben vor 18 Monaten eine Basis geschaffen, eine Entwicklung begonnen, die ersten Schritte wurden gemacht, alle gehen den Weg mit - der Trend ist erkennbar! Und von den negativen Einflüssen hat man sich distanziert und getrennt."

Der BAC ist auf dem Weg zurück

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Weiß: "Es gibt noch keine fixen Zugänge. Wir sind in Gesprächen, halten laufend Ausschau nach Verstärkungen und möchte gerne Spieler zu uns holen, da wir uns von Nikola Vucic getrennt haben und Thomas Kubin mit einem Kreuzbandriss für die gesamte Saison ausfällt."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Weiß: "Jürgen Schneider hatte eine Bänderverletzung und viel lange aus. Dazu erlitt wie bereits zuvor erwähnt Thomas Kubin leider im letzten Spiel den Kreuzbandriss. Er wurde bereits operiert und befindet sich am Weg der Besserung."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Weiß: "Wir möchten klar den Aufwärtstrend prolongieren! Ziel wird es sein noch mehr Punkte als im Herbstdurchgang zu holen. Dabei soll sich auch die Mannschaft sportlich weiterentwickeln. Gelingt dies, wird es auch mit der besseren Punkteausbeute klappen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Weiß: "Ich bin immer optimistisch und bin guter Dinge, dass die Saison fertiggespielt wird. Womöglich, dass der Trainingsbeginn verzögert stattfinden kann aber dass die Meisterschaft angepfiffen wird davon bin ich überzeugt."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Weiß: "Ebreichsdorf und Bad Fischau sind die Favoriten. Beide hatten ihre Probleme im Herbst. Bad Fischau hatte ein starkes Finish, steht auch zurecht oben in der Tabelle. Obwohl Ebreichsdorf im Herbst nicht wirklich überzeugte, müssen sie aufgrund der vorhandenen Mitteln, des Kaders und der zusätzlich im Winter getätigten Transfers Meister werden, alles andere wäre eine Enttäuschung. Tabellenführer Katzelsdorf rechne ich nur Außenseiterchancen ein. Wer jedoch am Ende der Saison Erster ist, hat es sich immer verdient!"

