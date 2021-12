Ebreichsdorf greift wieder an

Details Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:32

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Christopher Maucha, Trainer des ASK Ebreichsdorf, an der Reihe. Der 36-Jährige nimmt dabei zur abgelaufenen Herbstsaison in der Gebietsliga Süd/Süd-Ost Stellung. In Ebreichsdorf hat man ja bewegte Zeiten hinter sich: Durchmarsch bis in die Regionalliga Ost, dort 2019 sogar Meister und aufstiegsberechtigt in den Profi-Fußball. Doch der Favoritenschreck, der im ÖFB-Cup u.a. den Wolfsberger AC und den SCR Altach ausgeschaltet hatte, wählte freiwillig den Schritt zurück. Nun greifen die Ebreichsdorfer als Zweiter hinter dem sensationellen Winterkönig SC Katzelsdorf aber wieder an.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Christopher Maucha: "Im Großen und Ganzen sind wir mit der Herbstsaison zufrieden. Wir hatten leider wie jede andere Mannschaft mit vielen Ausfällen zu kämpfen und hätten uns das alles etwas leichter vorgestellt aber nach 13 Runden mit 29 Punkte dazustehen ist für uns alle in Ordnung. Wir sind somit voll auf Schiene."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim ASK Ebreichsdorf allgemein?

Maucha: "Die Stimmung ist super und war auch die ganze Saison über immer top!"

Drei Zugänge sind bereits fix

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Maucha: "Mit Torhüter Harald Werner von Göttlesbrunn, Marco Andrest für das zentrale Mittelfeld von Draßburg und Tobias Petritsch für den Angriff von Mannswörth gibt es bereits drei fixe Zugänge, Abgänge aktuell noch keine. Zwei Spieler sind dabei noch fraglich, da sollte bis vor Weihnachten eine Entscheidung fallen. Wir wollten im Winter einfach an Routine dazugewinnen, da man im Herbst gesehen hat, dass wenn zwei, drei Routiniers ausfallen wir einfach zu jung für unsere Zielsetzung waren und manche Burschen noch etwas Zeit brauchen um mit diesem Druck umzugehen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Maucha: "Es gab leider ständig Verletzungen. Wir haben es erst in der vorletzten und letzten Runde im Herbst geschafft mit der selben Aufstellung zu spielen. Insgesamt haben wir im Herbst zehn Spieler durch Fouls verloren. Das hatte ich so als Trainer auch noch nicht erlebt. Alle Spieler sollten zum Trainingsauftakt fit sein bis auf Rene Hirt. Er hat sich in der elften Runde leider am Knorpel verletzt, wenn alles klappt kann er Ende Februar ins Training einsteigen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Maucha: "Die Zielsetzung ist einfach: Wir wollen unbedingt Meister werden. Alles Andere wäre Themenverfehlung. Dies sieht man auch an den qualitativ starken Neuverpflichtungen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Maucha: "Ich rechne schon damit, dass die Frühjahrssaison planmäßig starten wird. Ein erneuter Saisonabbruch wäre für mich nicht nachvollziehbar."

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!