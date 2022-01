SC Leopoldsdorf mit geänderter Vereinsphilosophie

Details Samstag, 29. Januar 2022 12:10

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Ronald Schöll vom SC Leopoldsdorf bei Wien an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Michael Heim überwintert in der Gebietsliga Süd/Südost nach fünf Siegen, drei Remis und fünf Niederlagen mit 18 Punkten auf Rang sechs. Ganz wichtig für den SC Leopoldsdorf waren dabei ein Trainerwechsel und eine Änderung der Vereinsphilosophie.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Ronald Schöll: "Aufgrund des durchgeführten Trainerwechsels zu Michi Heim, sowie der Verjüngung des Kaders und der Integration der neuen jungen Spieler, war es schwer einzuschätzen, wo wir uns im Bewerb zu den anderen Mannschaften befinden werden. Der Start in die Meisterschaft ist uns nach Wunsch geglückt. Zur Mitte der Saison mussten wir aber leider viele Verletzungen in Kauf nehmen und auch das Spielglück war in einigen Partien in den letzten Minuten nicht auf unserer Seite. Hier haben wir leider einige Punkte liegen gelassen. Zum Schluss der Meisterschaft konnten wir nochmal richtig Gas geben und haben viele Punkte eingefahren. Somit sind wir mit dem Tabellenplatz im Mittelfeld zufrieden."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Schöll: "Nach der Rückkehr von Richard Krammer, sowie dem Neueinstieg von Ronald Schöll im Vereinsmanagement, wurde die Vereinsphilosophie neu überdacht. Ein großes Augenmerk liegt nun im Verein auf der Ausbildung der Eigenbauspieler und deren Integration in die Kampfmannschaft und U23. Wir sehen absolut positiv in die Zukunft, da wir auch mit unserer neuen Anlage im Jahr 2023 rechnen können."

Junge Spieler aus der Umgebung sollen eingebaut werden

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Schöll: "Aktuell ist uns nur ein Abgang bekannt: Sinan Türkmen verlässt den SCL. Unser Ziel ist es den aktuellen Kader zu halten, und punktuell mit jungen Spielern aus der Umgebung zu verstärken."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Schöll: "Wir hatten in der Herbstsaison mehrere Verletzte. Zum Schluss der Meisterschaft erlitt leider auch unser Kapitän Marcel Hribernik eine schwere Meniskusverletzung. Er befindet sich jedoch schon im Aufbauprogramm mit Co-Trainer Andi Ledrer. Auch alle anderen Verletzten sind bereits vollständig genesen und befinden sich im Vorbereitungsprogramm mit Trainer Michi Heim."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Schöll: "Wir haben uns intern das Ziel gesetzt, die Position der Herbstsaison zumindest zu halten, wenn möglich ein oder zwei Tabellenplätze nach oben zu rücken. Mit dem Abstiegskampf möchten wir auf jeden Fall nichts zu tun haben."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Schöll: "Wir gehen davon aus, dass die Meisterschaft durchgeführt werden kann. Wir als Verein, halten die aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen immer penibel ein um den Spielbetrieb nicht zu gefährden. Für uns wäre es aktuell nicht nachvollziehbar, falls die Meisterschaft nicht gestartet werden würde."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Schöll: "Titelkandidaten sind für uns ganz klar, die ersten vier Mannschaften der Herbsttabelle (Anmerkung: Katzelsdorf, Ebreichsdorf, Trumau und Bad Fischau-Brunn), wobei es zum Ende der Saison bestimmt auch ein bisschen auf das Spielglück und mögliche Verletzungen ankommen wird. Auch wir werden versuchen es den Favoriten nicht zu leicht zu machen. Mein persönlicher Tipp: Bad Fischau-Brunn."