ASK Marienthal will an den Herbst anschließen

Details Dienstag, 01. Februar 2022 16:06

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Holger Frauhammer-Zentner, Sportlicher Leiter beim ASK Marienthal, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Manfred Rosenegger überwintert in der Gebietsliga Süd/Südost nach acht Siegen, zwei Remis und drei Niederlagen mit 26 Punkten auf Rang fünf. Dazu freut man sich in Marienthal darüber, dass unter Ex-Bundesliga-Profi Rosenegger junge Spieler wie zum Beispiel Luan Kodra, Niklas Schwanda oder Florian Dworsky in die Mannschaft integriert werden konnten.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Holger Frauhammer-Zentner: "Wir waren sehr zufrieden mit der Herbstsaison! Wir haben 26 Punkte am Konto, außerdem konnten wir einige sehr junge Spieler wie zum Beispiel Luan Kodra, Niklas Schwanda oder Florian Dworsky in die Mannschaft integrieren."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Frauhammer-Zentner: "Die ist wie immer sehr gut. Die Funktionäre und Fans sind sehr zufrieden mit den gezeigten Leistungen der Mannschaft."

Keine Zu- oder Abgänge: "Sehr gut aufgestellt"

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Frauhammer-Zentner: "Wir haben keine Zu- oder Abgänge geplant. Unser Kader ist sehr gut aufgestellt."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Frauhammer-Zentner: "Es kommt immer wieder zu verletzungsbedingten Ausfällen. So fehlte uns zum Beispiel mit Patryk Bercik ein Leistungsträger in der Abwehr für einige Wochen. Ebenso kam Raphael Straka erst im Laufe der Saison nach seinem Kreuzbandriss in die Mannschaft zurück."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Frauhammer-Zentner: "An die im Herbst gezeigten Leistungen anschließen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Frauhammer-Zentner: "Ich denke die Saison kann durchgespielt werden, zumindest hoffe ich es."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Frauhammer-Zentner: "Es wird ein Zweikampf zwischen Katzelsdorf und Ebreichsdorf werden. Es kommt darauf an, ob Katzelsdorf die Form halten kann."