Badener AC freut sich über neue Flutlicht-Anlage

Details Mittwoch, 30. März 2022 20:07

Der AC Casino Baden kassierte am Samstag beim Frühjahrsauftakt in der Gebietsliga Süd/Südost zwar eine 0:1-Heimniederlage gegen den ASK Kaltenleutgeben, aber dafür durfte sich der Traditionsverein über eine Erfolgsmeldung im Bereich der Infrastruktur freuen. Der BAC erhielt eine neue Flutlicht-Anlage, die am Freitag, dem 1. April um 19:30 Uhr, mit einem Heimspiel gegen Bad Fischau-Brunn würdig eingeweiht wird.

"Soeben im Gemeinderat beschlossen: Neue Flutlichtanlage am Fußballplatz des BAC", lautete der Titel der positiven Nachricht aus der Politik. Die jedoch erst mit Verzögerung realisiert wurde: "Der Gemeinderat hat im November 2021 die Erneuerung der Flutlichtanlage am BAC-Sportplatz beschlossen. Aufgrund der Witterungsverhältnisse konnten die Arbeiten erst im März 2022 umgesetzt werden. Die neue Flutlichtanlage mit LED Strahlern ersetzt die 38 Jahre alte Flutlichtanlage, bei der die Ersatzteilbeschaffung immer schwieriger wurde. Die neue Flutlichtanlage besteht aus vier Masten am Hauptfeld und zwei Masten am Trainingsfeld."

Badens Bürgermeister Dipl.-Ing. Stefan Szirucsek zeigte sich als Unterstützer: "Am Freitag, 1. April 2022, 19:30 Uhr spielt der BAC gegen den ASK Bad Fischau – Brunn. Eine Gelegenheit den BAC zu unterstützen und die neue Flutlichtanlage zu sehen."

Der BAC möchte den Aufwärtstrend prolongieren

Bereits vor dem Beginn der Frühjahrssaison hatte BAC-Trainer Rainer Weiß im Ligaportal-Interview über die Zielsetzung für die Frühjahrssaison gemeint: "Wir möchten klar den Aufwärtstrend prolongieren! Ziel wird es sein noch mehr Punkte als im Herbstdurchgang zu holen. Dabei soll sich auch die Mannschaft sportlich weiterentwickeln. Gelingt dies, wird es auch mit der besseren Punkteausbeute klappen.

Die Stimmung im Verein beschrieb Weiß als "gut und absolut positiv, da die Mannschaft nach Jahren der Enttäuschung endlich wieder erfolgreich ist und nicht als Tabellenschlusslicht überwintert. Der Verein und ich wir haben vor 18 Monaten eine Basis geschaffen, eine Entwicklung begonnen, die ersten Schritte wurden gemacht, alle gehen den Weg mit - der Trend ist erkennbar! Und von den negativen Einflüssen hat man sich distanziert und getrennt."