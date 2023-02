Heimmacht USC Kirchschlag will Auswärtsschwäche ablegen

Details Freitag, 10. Februar 2023 11:45

Der USC Kirchschlag hat in der Gebietsliga Süd/Südost einen recht zufriedenstellenden sowie alles in allem soliden Herbst gespielt. Fünf Siege sowie vier Remis und vier Niederlagen aus 13 Spielen ergaben in Summe Platz sieben, auch die Tordifferenz symbolisiert mit 26 Treffern sowie 26 Gegentoren maximale Ausgeglichenheit. Die Mannschaft wird im Frühjahr voraussichtlich weder in den Titel- noch in den Abstiegskampf verwickelt werden, daher hat man sich in Kirchschlag eigene Ziele gesetzt, wie auch das Gespräch mit Christian Vollnhofer, seines Zeichens Sportlicher Leiter des Vereins, unterstreicht.

Enormer Gap zwischen Heim- und Auswärtsbilanz

Der USC Kirchschlag war im Herbst so etwas wie der Inbegriff von Konstanz und Mittelstand. Dennoch gibt es das eine oder andere Rädchen, an dem man drehen kann, wie auch Christian Vollnhofer weiß. „Wir sind im Großen und Ganzen mit dem Herbst zufrieden. Daheim hat es eh gepasst – wir sind sehr heimstark – nur auswärts waren wir von der Punkteausbeute gesehen nicht so besonders, wir müssen halt zusehen, dass wir dort zulegen können. Dann stehen wir, von den Punkten betrachtet, sicher gut da. Summa summarum sind wir aber zufrieden, wir spielen mit vielen eigenen Spielern, jungen Spielern, wenn wir es nun schaffen, auswärts mehr Punkte zu holen, ergibt das sicher eine Rangverbesserung“, spricht der Sportliche Leiter die auseinanderklaffenden Ergebnisse vor heimischem und gegnerischem Publikum an. In der Heimtabelle liegt Kirchschlag hinter dem überlegenen Leader Ebreichsdorf mit 16 Punkten auf Platz zwei, auswärts reichte es nur zu drei Unentschieden, was letztlich den vorletzten Rang in dieser Statistik ergibt.

Die für Kirchschlag typische Konstanz spiegelte sich zuletzt auch auf dem Transfermarkt wider. Die einzige Bewegung war die Leihe von Stefan Resch, dem jungen Torhüter, der in die 1. Klasse Süd zum SK Wiesmath verliehen wird, um dort Spielpraxis zu sammeln.

Vorbereitung auch in Ungarn

Die Vorbereitung möchte man vorrangig dazu nutzen, die Defensive zu stabilisieren. Geplant ist im März ein Trainingslager in Ungarn, in welchem man auch die jungen Spieler stärker einbinden und forcieren möchte. Diese sollen laut Vollnhofer an die Kampfmannschaft gewöhnt werden, der Sportliche Leiter spricht hierbei von einem großen Schritt.

Die Zielsetzung für das kommende Frühjahr ist eine sehr klare. „Wir wollen uns wie gesagt auswärts stabilisieren, da mehr Punkte holen, damit eine Rangverbesserung erreichen, dann passt das schon.“ Auch möchte man natürlich vor allem in den Derbys gegen Bad Fischau-Brunn und die SC Wiener Neustadt Juniors, im Übrigen Teams auch in tabellarischer Nachbarschaft, eine gute Figur abgeben.

