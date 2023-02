ASK Bad Fischau-Brunn hat fehlendes Puzzleteil gefunden und will nun klettern

Details Freitag, 17. Februar 2023 12:08

Fünf Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen und damit nur Platz acht in der Gebietsliga Süd/Südost. Mit anderen Worten: Der ASK Bad Fischau-Brunn konnte den hohen eigenen Ansprüchen im Herbst nicht wirklich gerecht werden. Im Winter wurde daher präzise an der einen oder anderen Schraube gedreht, sodass der Verein im Frühjahr zu den „Aufsteigern“ gehören könnte. Ligaportal.at hat den Trainer des Vereins, Daniel Kohn, zum Interview gebeten und dabei interessante Einblicke bekommen.

Ligaportal.at: Wie fällt das Resümee zum abgelaufenen Herbst aus?

Daniel Kohn: Ich würde sagen, wir sind klassisch hinter den Erwartungen geblieben. Wir hatten uns grundsätzlich schon mehr von der Hinrunde erwartet, haben leider Gottes in Bezug auf die Kaderplanung nicht ganz das bekommen, was wir wollten. So sind wir ohne einen richtigen gelernten Stürmer – wir haben natürlich schon ein, zwei gelernte, jedoch noch sehr junge und in der Entwicklung befindliche Stürmer – in die Saison gegangen. Für die Ansprüche, die wir haben, hat uns an vorderster Front einfach noch ein Spieler gefehlt. Wir sind im kompletten Team alle unter unseren Erwartungen geblieben, so ist es zu dieser Platzierung gekommen.

Ligaportal.at: Wie habt ihr euch am Transfermarkt verhalten?

Daniel Kohn: Neben Daniel Randak ist noch Sandro Mikic von der U18 in Wiener Neustadt zu uns gekommen. Er ist ein Perspektivspieler mit sehr viel Talent. Diese beiden Stürmer haben wir noch zusätzlich benötigt, damit wir mehr Ausgewogenheit haben. Mit Sandro haben wir einen Herausforderer und mit Daniel Randak einen absoluten Topstürmer, der ein großer Glücksgriff für uns ist, so einen Spieler in der Gebietsliga zu bekommen. Er ist ein echter Knipser, ich habe ihn schon in der Regionalliga unter Trainer Weinstabl genießen dürfen. Wir hatten in der Chancenverwertung Defizite, ich denke, dass wir hier den richtigen Mann bekommen haben.

Ligaportal.at: Wie seid ihr mit der Vorbereitung bislang zufrieden?

Daniel Kohn: Die Vorbereitung läuft aktuell sehr gut, wir haben leider zwei Spieler, die verletzt in die Vorbereitung gestartet sind bzw. Dinge mitgeschleppt haben, die fallen jetzt für die ganze Vorbereitung aus. Sonst sind wir von Verletzungen einigermaßen verschont. Wir haben sehr viele Einheiten, versuchen dort kurz und intensiv zu arbeiten. Defensiv müssen wir definitiv zulegen, aggressiver werden, wobei hier nicht nur die Abwehrreihe, sondern die komplette Mannschaft im Defensivverhalten gemeint ist.

Ligaportal.at: Welche Ziele hat man sich für das Frühjahr gesetzt?

Daniel Kohn: Wir wollen soweit wie möglich in der Tabelle kommen. Der Meister war von vornherein mit Ebreichsdorf klar, das muss mit deren Kader so sein, aber um den zweiten Platz wollten wir uns schon duellieren. Da wollen wir einfach so nah wie möglich rankommen, um am Ende des Tages mit einer zufriedenstellenden Saison abschließen zu können.

