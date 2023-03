1. SV Wiener Neudorf: Entwicklung im Fokus

Details Dienstag, 07. März 2023 14:45

Der 1. SV Wiener Neudorf hat sich zur Saisonmitte in der Gebietsliga Süd/Südost auf dem fünften Tabellenplatz niedergelassen. Sowohl nach ganz oben als auch nach unten sollte nichts mehr gehen, was dem Verein interessante strategische Möglichkeiten einräumt. Das hat freilich auch das Team rund um Ilija Plavcic, seines Zeichens sportlicher Leiter des Vereins, erkannt. Die Planungen laufen in Wiener Neudorf bereits weit über das noch zu spielende Halbjahr hinaus, dem Frühjahr kommt dabei jedoch hinsichtlich Entwicklung eine entscheidende Bedeutung zu.

Ligaportal.at: Herr Plavcic, wie ist aus Ihrer Sicht bislang die Vorbereitung in Wiener Neudorf verlaufen?

Ilija Plavcic: Die Vorbereitung läuft sehr gut, die Mannschaft ist voll motiviert. Wir haben auch keine neuen Verletzten, jedoch ist unser neuer Spieler Tomislav Pendic gleich zwei Wochen aufgrund von Corona ausgefallen, er hat noch Trainingsrückstand. Alle anderen sind jedoch relativ gut unterwegs, die anderen Verletzten erholen sich gut, etwa ein Marko Tomic, der aber noch nicht in der Vorbereitung steht. Wir haben gegen die Vienna Amateure zwar verloren, das war aber ein super Spiel. Wir werden versuchen, die Neuen zu integrieren und zu sehen, was sie auf den Platz bringen können. Wir versuchen, unsere Spielweise beizubehalten mit viel Ballbesitz und einem technisch guten Niveau. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, wohl die jüngste in der Liga, da geht es darum, sich bis zum Sommer sportlich weiterzuentwickeln, den Tabellenplatz zu halten und vielleicht sogar eine Spur zu verbessern. Im Sommer können wir dann vielleicht mal vorsichtig über den Aufstieg nachdenken, das ist jetzt aber nicht das Hauptkriterium. Es geht um sportliche Entwicklung. Der Verein als Ganzes entwickelt sich im Moment sehr gut, wir haben auch in der Jugend einiges auf die Beine gestellt, einen starken Zuwachs an Kindern.

Ligaportal.at: Wie geht man mit diesem um?

Ilija Plavcic: Wir suchen ständig neue Jugendtrainer, da wir die Anzahl der Kinder pro Gruppe reduzieren wollen, indem wir eben zusätzliche Trainer zur Verfügung stellen. Wir achten dabei aber auf Qualität in der Ausbildung, schicken unsere Trainer zur Weiterbildung des NÖFV. Wir bezahlen das, aber das müssen sie machen, das war bislang nicht der Schwerpunkt, aber wir wollen den Kindern und den Eltern qualifizierte Coaches anbieten, das ist uns wichtig.

Ligaportal.at: Welche Spieler sind unter dem Strich nun in der Winterpause zum Verein gestoßen?

Ilija Plavcic: Wir haben Tomislav Pendic vom Rennweger SV geholt, Mateo Tadic kam vom Wiener Sportklub, Laszlo Somlyo von Ebreichsdorf. Wir sind sehr zufrieden, die Neuzugänge haben sich super in die Mannschaft eingefügt, was für uns wichtig ist, damit die Stimmung in der Mannschaft aufrechterhalten wird. Wir haben eine junge Mannschaft, in der jeder spielen will, die Jungs sitzen aber alle in einem Boot und rudern in die gleiche Richtung.

Ligaportal.at: Wie seht ihr dem Auftaktprogramm entgegen?

Ilija Plavcic: Wir wollen natürlich schon auch punkten, aber zuerst einmal wollen wir sehen, wo die Mannschaft steht. Die Spielweise ist schon wichtig, wir müssen nicht um jeden Preis gewinnen, da wir kein Abstiegskandidat sind und auch nicht mehr Meister werden können. Wir wollen dementsprechend unsere Spielweise und -kultur weiterpflegen. Es ist auch aufgrund der Jugend unserer Mannschaft schwierig, einzuschätzen, ob wir in den ersten Spielen Favorit sind oder nicht, die Mannschaft hat auch im Herbst gegen schwache Gegner Punkte liegen gelassen, umgekehrt war das Spiel gegen Ebreichsdorf trotz Niederlage unsere stärkste Partie. Wir wollen daher sehen, wo die Mannschaft steht und etwas mehr Stabilität bekommen als im Herbst.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei