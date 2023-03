ASK Marienthal: Bitterer Ausfall statt Comeback

Details Montag, 13. März 2023 15:11

In der ganz im Zeichen des großen Dominators aus Ebreichsdorf stehenden Gebietsliga Süd/Südost hat sich der ASK Marienthal als Zweiter zur Saisonmitte das Etikett „best of the rest“ erspielt. Diese Rolle gilt es im Frühjahr jedoch erst zu verteidigen, der aktuell Viertplatzierte SC Wiener Neustadt II liegt nur einen Punkt hinter den Marienthalern. Holger Frauhammer, sportlicher Leiter des ASK, hat sich für ein paar aktuelle Fragen von Ligaportal.at Zeit genommen. Unter anderem wurde über die Vorbereitung, das Startprogramm und das Ehrenamt gesprochen.

Ligaportal.at: Herr Frauhammer, wie ist die Vorbereitung aus Ihrer Sicht bislang gelaufen, ist man zufrieden im Verein?

Holger Frauhammer: Die Vorbereitung war aufgrund der Witterung durchwachsen, das Trainingslager in Novigrad in Kroatien war aber sehr gut, wir haben dort Top-Bedingungen vorgefunden. Es war auch der allergrößte Teil der Mannschaft dabei, das hat super funktioniert. Nun haben wir allerdings mit Ersan Gültekin wieder unseren Langzeitverletzten links in der Kette. Er hatte aufgrund einer Wadenverletzung bereits den Herbst versäumt, hat dann mit der Vorbereitung begonnen, war auch im Trainingslager mit, dann ist die Verletzung aber leider wieder aufgebrochen. Das ist ein schmerzhafter Ausfall, auch haben wir noch einen kranken Spieler, wo wir noch nicht wissen, ob das etwas Länger- oder Kurzfristiges ist, das steht noch in den Sternen. Im Großen und Ganzen ist es aber ganz gut verlaufen, die Ergebnisse in den Testspielen stehen natürlich immer mit dem verfügbaren Kader in Zusammenhang.

Ligaportal.at: Bei unserem letzten Telefonat mit einem Vertreter Ihres Vereins standen noch keine Neuzugänge fest, hat sich hier noch etwas getan?

Holger Frauhammer: Wir haben Irfan Altindag aus der 2. Klasse vom SC Moosbrunn zurückgeholt. Dort hatten wir ihn einst als jungen Spieler hintransferiert.

Ligaportal.at: Über die Ziele wurde bereits ausführlich gesprochen, wie schätzt ihr euer Auftaktprogramm, konkret die ersten beiden Spiele, ein?

Holger Frauhammer: Gegen Leopoldsdorf, eine Nachbargemeinde von uns, tun wir uns immer wieder schwer. Es ist wie bei jeder Mannschaft, wenn du aus einer langen Wintervorbereitung kommst, musst du erst einmal sehen, wo du stehst. Wir spielen zuhause, wollen auf jeden Fall Punkte holen, diesen Anspruch haben wir natürlich. Wir haben eine junge Truppe und hoffen natürlich auf einen positiven Start in die Frühjahrsmeisterschaft. Danach, gegen Ebreichsdorf, weiß man natürlich, dass dort die Trauben ganz hoch hängen. Ebreichsdorf ist natürlich der Dominator der Liga, sie stehen auch verdient dort, wo sie stehen, man kann nur gratulieren, das sind natürlich andere Sphären, in denen die sich bewegen.

Ligaportal.at: Hat sich sonst über die Winterpause etwas im Verein getan?

Holger Frauhammer: Wir sind heuer 115 Jahre alt, das wird aber nicht großartig gefeiert. Im Sommer haben wir wieder eine Generalversammlung, ein Anliegen wäre uns natürlich, dass sich im Bereich des Ehrenamts wieder mehr Leute beteiligen würden und den Verein unterstützen, denn über kurz oder lang wird es bei allen Vereinen eng werden. Es finden sich keine Leute mehr, die mitarbeiten wollen, das ist natürlich nicht förderlich für das Vereinsleben, irgendwann wird das Vereinssterben beginnen, weil keiner mehr bereit ist, etwas zu tun, ein Amt zu übernehmen und seine Freizeit zur Verfügung zu stellen. Das geht aber nicht nur uns so, es ist leider überall so, wir haben gottseidank noch einige Ehrenamtliche, aber das ist generell schon ein großes Thema.

