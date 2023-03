SC Hirschwang: Trainer Kaltenegger setzt positives Signal an die jungen Spieler

Details Freitag, 17. März 2023 08:14

Der SC Hirschwang, der sich mit einem ordentlichen Herbst, der sechs Siege brachte, eine solide Ausgangsposition für die Rückrunde der Gebietsliga Süd/Südost erarbeiten konnte, war in der Vorbereitung ein ums andere Mal zur Improvisation gezwungen. Der Verein schaffte es jedoch, immer wieder Lösungen zu finden, sodass die Mannschaft von Trainer Peter Kaltenegger guten Mutes ins neue Fußballjahr starten kann. Ligaportal.at hat sich mit dem Übungsleiter des Tabellensechsten ausführlich über die Vorbereitung, Transfers sowie das unmittelbare Auftaktprogramm unterhalten.

Ligaportal.at: Herr Kaltenegger, wie ist aus Ihrer Sicht die Vorbereitung verlaufen? Sind Sie zufrieden?

Peter Kaltenegger: Im Großen und Ganzen bin ich mit der Trainingsbeteiligung sehr zufrieden, natürlich ist es in Hirschwang erfahrungsgemäß aber witterungsbedingt nicht so einfach, der Verein war aber so kulant und hat uns die Möglichkeit gegeben, einmal pro Woche in Eggendorf am Kunstrasen trainieren zu können. Es wurden alle Register gezogen, damit eine ordentliche Vorbereitung absolviert werden kann. Mannschaft, Verein und Trainerteam haben hier super mitgezogen mit Ausweichmöglichkeiten, das hat super funktioniert. Leider ist uns von fünf Partien leider dreimal der Torhüter ausgefallen, es musste somit ein 51-jähriger Spieler ins Tor, das hat es natürlich nicht leichter gemacht, zumal wir die Partien dann taktisch nicht so angelegt haben, wie wir es vorgehabt hätten. Im Großen und Ganzen bin ich mit den Ergebnissen, Torerfolgen und der Chancenverwertung zufrieden, die eine oder andere individuelle Schwäche konnten wir auch schon tilgen. Es hat sich in den Köpfen immer mehr manifestiert, was wir vorhaben, die Spielphilosophie ist der gesamten Mannschaft klarer geworden.

Ligaportal.at: Wie hat sich die Mannschaft im Winter personell verändert?

Peter Kaltenegger: Als einziger Neuzugang ist Edi Rexha von meiner ehemaligen Mannschaft Oberwaltersdorf gekommen. Er war beim Bundesheer und ist zuletzt wenig zum Zug gekommen. Sein Schwager spielt auch bei uns. Er wollte zu uns, das haben wir ihm ermöglicht. Er kämpft sich in den Kader rein, stellt auch den Anspruch auf die erste Elf. Er ist ein junger Potenzialspieler, den es für die Gebietsliga aufzubauen gilt. Wir wollten jene Mannschaft, die 2021/22 den Meister geholt hat, belohnen, es hat sich bisher bewährt, da wir am vorderen Drittel anklopfen, war nicht wirklich Handlungsbedarf.

Ligaportal.at: Wie schätzen Sie das Auftaktprogramm der ersten beiden Spiele ein?

Peter Kaltenegger: Hier würde ich gerne die ersten drei dazunehmen. Wir haben hier Gegner, die auf den ersten fünf Tabellenplätzen liegen, das wird gleich ein knackiger Start, das kennen wir aber vom letzten Halbjahr, als wir aufgestiegen sind und wissen, dass es nicht einfach ist. Wir kennen die Gegner jedoch und werden uns so wie letztes Jahr darauf einstellen.

Ligaportal.at: Gibt es sonst Neuigkeiten im Verein bzw. etwas, das Ihnen noch am Herzen liegt?

Peter Kaltenegger: Ein Dankeschön an den Verein, der die Rahmenbedingungen geschaffen hat, damit wir trotz der Witterungsverhältnisse ordentlich trainieren konnten. Wir haben schon Transfers für den Sommer vorbereitet, sind in den Startlöchern für Sommer, versuchen nun so weit wie möglich nach vorne zu kommen, so viele Punkte wie möglich zu holen, um so mit so vielen Erfolgserlebnissen wie möglich in die Saison zu starten. Zu diesen Erlebnissen gehört auch, dass wir die jungen Spieler, die weniger zum Einsatz gekommen sind, mehr integrieren, diese mehr Spielminuten bekommen.

