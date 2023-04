AC Casino Baden im Flow: "Müssen am Boden bleiben"

Details Donnerstag, 27. April 2023 11:10

Fünf Siege aus fünf Spielen – der AC Casino Baden ist in der Gebietsliga Süd/Südost ohne Zweifel das Team der Stunde. Unter Neo-Coach Werner Hasenberger begann das Werk zuletzt so richtig zu laufen, wenngleich die großen Kapazunder erst bevorstehen. Die Badener arbeiteten sich mit ihrer starken Performance im Vergleich zur Winterpause bereits um sechs Plätze in der Tabelle nach vor, im Gespräch mit ligaportal.at zeigt Erfolgstrainer Hasenberger jedoch, wie bodenständig man trotz des aktuellen Laufs in Baden denkt.

Ligaportal.at: Herr Hasenberger, wie zufrieden sind Sie mit dem Start in die Rückrunde?

Werner Hasenberger: Wenn man fünfmal hintereinander gewinnt, ist man natürlich zufrieden, aber man darf das alles nun auch nicht überbewerten, es ist nicht alles Gold was glänzt, es gibt schon noch Luft nach oben. Wir wissen, dass nun die Gegner aus dem oberen Drittel kommen, wo es schwierig wird, leider Gottes haben wir auch ein paar angeschlagene bzw. verletzte Spieler. Es gilt, immer am Boden zu bleiben, wir freuen uns, ich bin aber immer vorsichtig.

Ligaportal.at: Wie ist dieser Lauf zu erklären, was funktioniert nun besser als im Herbst?

Werner Hasenberger: Ich kann den Herbst nicht beurteilen, da ich nicht hier war. Fakt ist aber, dass wir im Winter noch zwei, drei Spieler dazugeholt haben, auch eine lange Pause hatten, in der wir uns gut vorbereitet haben. Jeder Sieg, jeder Punkt hilft die für die nächsten Spiele. Die Jungs ziehen super mit, die Trainings sind okay. Natürlich hatten wir auch das eine oder andere Mal etwas Spielglück, das brauchst du auch, aber das fällt natürlich nicht vom Himmel, da steckt schon Arbeit dahinter.

Ligaportal.at: Man ist von Zehn auf Vier geklettert, setzt man sich nun neue Ziele, will man gar Zweiter werden?

Werner Hasenberger: Nein, wir haben uns intern ein Ziel gesetzt, konkret eine Punktegrenze, die wollen wir erreichen, ich bin aber immer vorsichtig, jetzt kommen die Gegner von den vorderen Rängen, wir hatten zuletzt alle aus den unteren Regionen, die auch alle gut waren, aber jetzt kommen die ganz, ganz Guten. Leider haben wir eben ein paar personelle Sorgen, da schauen wir, wie wir damit umgehen.

Ligaportal.at: Wie lautet Ihre Einschätzung zum nächsten Gegner?

Werner Hasenberger: Wiener Neustadt ist eine spielstarke, wenn nicht die spielstärkste Mannschaft der Liga. Wenn du hier nur hinterher läufst, wirst du es nicht schaffen, wir müssen schon Ballbesitzphasen und eventuell Umschaltphasen haben, dann haben wir sicher Chancen, von der spielerischen Kultur betrachtet, sind sie sicher eine der besten Mannschaften der Liga.

Ligaportal.at: Herzlichen Dank für das Gespräch!

