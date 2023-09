Fortuna Wiener Neustadt II macht es gegen Baden zweistellig

Details Sonntag, 03. September 2023 00:01

Gebietsliga Süd/Südost: Vor 250 Zuschauern trafen sich am Samstag die Zweitvertretung der Fortuna Wr. Neustadt und der AC Casino Baden. Dabei kamen die Besucher voll auf ihre Kosten und sahen etliche Tore der Heimmannschaft. Einen furiosen 10:1-Heimsieg fuhr die Reserve des SC Fortuna Wiener Neustadt gegen den AC Casino Baden ein.

Das Spiel brauchte kaum Anlaufzeit. Erkut Tekinsoy brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des Fortuna Wiener Neustadt II über die Linie (7.). Geschockt zeigte sich der AC Baden nicht. Nur wenig später war Ratko Buljic mit dem Ausgleich zur Stelle (13.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Emre Akpinar in der 22. Minute. Mit einem Tor Vorsprung für den SC Fortuna Wiener Neustadt II ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Torrausch nach der Pause

Tekinsoy schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (49.). Mit dem 4:1 durch Birol Aydin schien die Partie bereits in der 52. Minute mit dem Fortuna Wiener Neustadt II einen sicheren Sieger zu haben. Apinar, Tekinsoy und Güzel legten zum 7:1 nach. Nach den Treffern von David Hofer (78.) und Philipp Graf (86.) setzte Aydin (90.) den Schlusspunkt für die Gastgeber. Schließlich war das Schützenfest für den SC Fortuna Wiener Neustadt II beendet und der AC Casino Baden gnadenlos vorgeführt.

Der Fortuna Wiener Neustadt II macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang drei.

Neben dem AC Baden gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. 3:20 – das Torverhältnis des Tabellenletzten spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte der AC Casino Baden hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Am nächsten Freitag reist der SC Fortuna Wiener Neustadt II zum USC Kirchschlag, zeitgleich empfängt der AC Baden den SC Berndorf.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Fortuna Wiener Neustadt II – AC Casino Baden, 10:1 (2:1)

90 Birol Aydin 10:1

86 Philipp Graf 9:1

78 David Hofer 8:1

71 Tolga-Han Guezel 7:1

68 Erkut Tekinsoy 6:1

55 Emre Akpinar 5:1

52 Birol Aydin 4:1

49 Erkut Tekinsoy 3:1

22 Emre Akpinar 2:1

13 Ratko Buljic 1:1

7 Erkut Tekinsoy 1:0

