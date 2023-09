Doppelpack: Milivojevic schießt SVg Breitenau zum Sieg beim ASK Marienthal

Details Sonntag, 17. September 2023 00:01

Gebietsliga Süd/Südost: Etwa 120 Zuschauer wollten das Spiel der 6. Runde zwischen dem ASK Marienthal und der SVg Breitenau mitverfolgen. Am Samstag verbuchte die SVg Breitenau einen 2:1-Erfolg gegen Marienthal. Hängende Köpfe bei den Platzherren des ASK Marienthal, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen.

Vor 120 Zuschauern stellte Marco Milivojevic das 1:0 für Breitenau sicher (1.). Nach einem Einwurf kam der Ball vor das Tor der Gastgeber, wo Milivojevic das Durcheinander nutzte und aus kurzer Distanz den Schlussmann überwand. In der 25. Minute erzielte Lukas Kissak das 1:1 für Marienthal. Nach wiederholten hohen Bällen in den Strafraum kam Florian Dworsky an den Ball, setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und bediente Kissak, der mit der Ferse abschloss. Der Ball wurde schließlich noch von einem Abwehrspieler ins Tor gelenkt. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Milivojevic der Matchwinner

Der Treffer zum 2:1 sicherte der SVg Breitenau/Schwarzau nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Milivojevic in diesem Spiel (66.). Nach einem Torabstoß der Gastgeber kam der Ball postwendend zurück. Ein Doppelpass brachte Milivojevic in zentraler Position frei zum Abschluss und der schob zum Siegestreffer ein. Zwar trafen die Heimsichen im Gegenzug, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Die Luft beim ASK Marienthal war in der Folge raus, was sich auch am Platzverweis von Luan Kodra bemerkbar machte, der in der 84. Minute mit Gelb-Rot vom Feld flog. Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte die SVg Breitenau die drei Zähler unter Dach und Fach.

Der Patzer von Marienthal zog im Klassement keine Folgen nach sich. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Gastgeber. Die Situation beim ASK Marienthal bleibt angespannt. Gegen Breitenau kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition der SVg Breitenau/Schwarzau aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zehn ein. Zwei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei.

Nächster Prüfstein für Marienthal ist der 1. SV Wiener Neudorf auf gegnerischer Anlage (Freitag, 19:30). Die SVg Breitenau misst sich zur selben Zeit mit dem SC Hirschwang.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Marienthal – SVg Breitenau/Schwarzau, 1:2 (1:1)

66 Marco Milivojevic 1:2

25 Lukas Kissak 1:1

1 Marco Milivojevic 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.