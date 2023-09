SVg Breitenau verliert Heimspiel gegen Hirschwang

Details Samstag, 23. September 2023 00:01

Gebietsliga Süd/Südost: Etwa 250 Besucher wurden in der "Steinfeld-Arena" in Breitenau gezählt. Im Spiel der SVg Breitenau/Schwarzau gegen den SC Hirschwang gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Die Überraschung blieb aus, sodass die SVg Breitenau eine Niederlage kassierte.

Nach einer Abtastphase in der ersten Viertelstunde, konnten die Gäste zum ersten Mal jubeln. Das 1:0 war das Verdienst von Manuel Doppelreiter. Er war vor 250 Zuschauern in der 17. Minute zur Stelle. In der 35. Minute brachte Besnik Murseli das Netz für den SC Hirschwang zum Zappeln und erhöhte den Vorsprung auf 2:0. Libor Zondra schraubte das Ergebnis in der 37. Minute mit dem 3:0 für den Tabellenprimus in die Höhe. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Milan Csicsvari auf Seiten von Breitenau das 1:3 (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Doppelpack von Csicsvari reichte nicht mehr

Mit dem 2:3 gelang Csicsvari ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (53.). Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und die SVg Breitenau/Schwarzau deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich die Heimmannschaft noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

Trotz der Schlappe behält die SVg Breitenau den zehnten Tabellenplatz bei. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Breitenau alles andere als positiv. Für die SVg Breitenau/Schwarzau sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Die errungenen drei Zähler gingen für Hirschwang einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Offensiv sticht der SC Hirschwang in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 20 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Mit dem Sieg knüpfte Hirschwang an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SC Hirschwang fünf Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Seit sechs Begegnungen hat der SC Hirschwang das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Die SVg Breitenau tritt am kommenden Freitag beim SC Himberg an, der SC Hirschwang empfängt am selben Tag den 1. SV Wiener Neudorf.

Gebietsliga Süd/Südost: SVg Breitenau/Schwarzau – SC Hirschwang, 2:3 (1:3)

53 Milan Csicsvari 2:3

45 Milan Csicsvari 1:3

37 Libor Zondra 0:3

35 Besnik Murseli 0:2

17 Manuel Doppelreiter 0:1

