Krise hält an: Kirchschlag verliert auch beim SC Leopoldsdorf klar

Details Samstag, 23. September 2023 00:02

Gebietsliga Süd/Südost: Vor 200 Zuschauern empfing am Freitagabend der SC Leopoldsdorf den USC Kirchschlag. Der USC Kirchschlag blieb gegen den SC Leopoldsdorf chancenlos und kassierte eine herbe 0:5-Klatsche. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Leopoldsdorf den maximalen Ertrag.

Nach etwas mehr als zwanzig Minuten war der Bann gebrochen. Seyyid Ekinci versenkte die Kugel zum 1:0 (21.). Nur zwei Minuten später jubelten die Hausherren erneut. Manuel Gessler nutzte die Chance für den SC Leopoldsdorf und beförderte in der 23. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Hribernik-Doppelpack binnen drei Minuten

Kirchschlag findet besser in die 2. Halbzeit. Momentan spielt sich alles in der Hälfte der Leopoldsdorfer ab. Roman Schlögl, Ticker-Reporter

Für das 3:0 von Leopoldsdorf sorgte Schlemoun Piro, der in Minute 68 zur Stelle war. Marcel Hribernik gelang ein Doppelpack (81./84.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Im Endeffekt kassierte Kirchschlag gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf eine schmerzliche Niederlage.

Für den SC Leopoldsdorf gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Der Gastgeber ist seit drei Spielen unbezwungen.

Die Defensive des USC Kirchschlag muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 19-mal war dies der Fall. Die sportliche Misere – in den letzten sechs Spielen gelang dem Gast kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt Kirchschlag nur auf Rang 13.

Mit diesem Sieg zog Leopoldsdorf am USC Kirchschlag vorbei auf Platz zwölf. Kirchschlag fiel auf die 13. Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Der SC Leopoldsdorf tritt am Freitag, den 29.09.2023, um 19:30 Uhr, beim ASK Eggendorf an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt der USC Kirchschlag den SC Reisenberg.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Leopoldsdorf – USC Kirchschlag, 5:0 (2:0)

84 Marcel Hribernik 5:0

81 Marcel Hribernik 4:0

68 Schlemoun Piro 3:0

23 Manuel Gessler 2:0

21 Seyyid Ekinci 1:0

