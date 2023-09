Erste Saisonniederlage: 1. SV Wr. Neudorf verliert beim SC Hirschwang

Details Samstag, 30. September 2023 00:01

Gebietsliga Süd/Südost: Etwa 150 Zuschauer wollten sich das Spiel der 8. Runde, zwischen dem SC Hirschwang und dem 1. SV Wr. Neudorf, nicht entgehen lassen. Durch ein 4:2 holte sich der SC Hirschwang in der Partie gegen den 1. SV Wr. Neudorf drei Punkte. Hirschwang erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Eine Vierlstunde lang tasteten sich die Mannschaften ab. Dann jubelten die Gastgeber zum ersten Mal. Patrick Adlboller brachte sein Team in der 15. Minute nach vorn. Matej Brocic schockte den SC Hirschwang und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Wr. Neudorf (25./34.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Hasan Duman zum Ausgleich für den SC Hirschwang. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Schneller Treffer nach der Pause

Besnik Murseli war zur Stelle und markierte das 3:2 von Hirschwang (50.). Das Spiel kippte wieder in die andere Richtung. In der 69. Minute brachte Libor Zondra das Netz für den Gastgeber zum Zappeln. Am Schluss fuhr der SC Hirschwang gegen den 1. SV Wiener Neudorf auf eigenem Platz einen 4:2-Sieg ein.

Die drei errungenen Zähler waren für den SC Hirschwang gleichbedeutend mit der Übernahme der Tabellenführung. 24 Tore – mehr Treffer als Hirschwang erzielte kein anderes Team der Gebietsliga Süd/Südost. Mit dem Sieg knüpfte der SC Hirschwang an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SC Hirschwang sechs Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Sieben Spiele ist es her, dass Hirschwang zuletzt eine Niederlage kassierte.

Der 1. SV Wr. Neudorf holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Mit elf Zählern aus acht Spielen steht der Gast momentan im Mittelfeld der Tabelle. Nur einmal gab sich Wr. Neudorf bisher geschlagen. Nur einmal ging der 1. SV Wiener Neudorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Nächsten Freitag (19:30 Uhr) gastiert der SC Hirschwang beim AC Casino Baden, der 1. SV Wr. Neudorf empfängt zeitgleich den SC Himberg.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Hirschwang – 1. SV Wiener Neudorf, 4:2 (2:2)

69 Libor Zondra 4:2

50 Besnik Murseli 3:2

42 Hasan Duman 2:2

34 Matej Brocic 1:2

25 Matej Brocic 1:1

15 Patrick Adlboller 1:0

