Berndorf gewinnt das Torfestival bei Maria Lanzendorf

Gebietsliga Süd/Südost: Etwas mehr als 100 Zuschauer wollten das Spiel der 8. Runde mitverfolgen und bekamen auch zahlreiche Treffer zu sehen. Berndorf kam gegen Maria Lanzendorf zu einem klaren 6:3-Erfolg. Auf dem Papier ging der SC Berndorf als Favorit ins Spiel gegen den SC Maria Lanzendorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Berndorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Fitim Vorfaj traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Tobias Schramboeck (9.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Pavol Bures in der 26. Minute, der damit auf 2:1 verkürzte. Komfortabel war die Pausenführung des SC Berndorf nicht, aber immerhin ging Berndorf mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Vorfaj glänzt als dreifacher Torschütze

In Halbzeit zwei erwischten die Heimischen den besseren Start. Djuro Mihaljica traf per Strafstoß zum 2:2 zugunsten des Maria Lanzendorf (48.). Doch dann drehten die Gäste auf und entschieden das Spiel praktisch binnen vier Minuten! Mathias Gottlieber trug sich in der 60. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte Berndorf mit 3:2 nach vorne. Wenig später behauptete sich der SC Berndorf gegen die Hintermannschaft von Maria Lanzendorf, als Erberk Gürses erhöhte. Neuer Spielstand: 4:2 (63.). Nur 60 Sekunden später markierte Vorfaj mit dem 5:2 seinen zweiten Treffer im Spiel (64.). Julian Hentschl verkürzte für den SC Maria Lanzendorf später in der 75. Minute auf 3:5. Mit dem 6:3 sicherte Vorfaj Berndorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (84.). Am Ende verbuchte der SC Berndorf gegen den Maria Lanzendorf die maximale Punkteausbeute.

Maria Lanzendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die bisherige Saisonbilanz der Gastgeber bleibt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der SC Maria Lanzendorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Bei Berndorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (18). Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SC Berndorf bei.

Berndorf setzte sich mit diesem Sieg vom Maria Lanzendorf ab und belegt nun mit 13 Punkten den fünften Rang, während Maria Lan. weiterhin acht Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Der SC Maria Lanzendorf tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim ASK Bad Fischau-Brunn an. Einen Tag später empfängt der SC Berndorf den ASK Marienthal.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Maria Lanzendorf – SC Berndorf, 3:6 (1:2)

84 Fitim Vorfaj 3:6

75 Julian Hentschl 3:5

64 Fitim Vorfaj 2:5

63 Erberk Guerses 2:4

60 Mathias Gottlieber 2:3

48 Djuro Mihaljica 2:2

26 Pavol Bures 1:2

9 Tobias Schramboeck 0:2

5 Fitim Vorfaj 0:1

