Deutliche Niederlage für Bad Fischau-Brunn gegen Maria Lanzendorf

Details Samstag, 07. Oktober 2023 00:02

Gebietsliga Süd/Südost: Trotz eines satten tabellarischen Vorsprungs auf den SC Maria Lanzendorf hatte der ASK Bad Fischau-Brunn vor rund 150 Zuschauern klar das Nachsehen und verlor mit 0:3. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Bad Fischau-Brunn, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen.

Nach etwas mehr als einer Viertelstunde war das Abtasten vorbei. Julian Hentschl brachte den Maria Lanzendorf in der 17. Minute nach vorn. Die Gäste hatten nun das Momentum auf ihrer Seite und legten nur wenig später nach. Pavol Bures trug sich in der 24. Spielminute in die Torschützenliste ein und stellte auf 0:2. Den Vorsprung von Maria Lanzendorf ließ Hentschl in der 34. Minute anwachsen. Letztlich bekam der ASK Bad Fischau-Brunn auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 0:3 ihr Ende fand.

Partie schon vor der Pause entschieden

Trotz der überraschenden Pleite bleibt der Gastgeber in der Tabelle stabil. Bad Fischau-Brunn steht bei nur einer Niederlage. Bisher hat der ASK Bad Fischau-Brunn fünf Siege und drei Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Bad Fischau-Brunn, sodass man lediglich sechs Punkte holte.

Der SC Maria Lanzendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Tableau hatte der Sieg des Gasts keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zehn. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Maria Lanzendorf bei.

Nächster Prüfstein für den ASK Bad Fischau-Brunn ist der ASK Marienthal (Samstag, 15:30 Uhr). Maria Lan. misst sich am selben Tag mit der Reserve des SC Fortuna Wiener Neustadt (17:00 Uhr).

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Bad Fischau-Brunn – SC Maria Lanzendorf, 0:3 (0:3)

34 Julian Hentschl 0:3

24 Pavol Bures 0:2

17 Julian Hentschl 0:1

