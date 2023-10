Eggendorfs Manhart spielt SVg Breitenau schwindelig

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga Süd/Südost: Vor rund 110 Zuschauern kam es am Samstag zum Duell der Tabellennachzügler. Auf die SVg Breitenau/Schwarzau erhöht sich der Druck, nach der 2:5-Niederlage im Kellerduell gegen den ASK Eggendorf. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Eggendorf als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Die SVg Breitenau erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Marco Milivojevic traf in der sechsten Minute vom Elfmeterpunkt aus zur frühen Führung. Doch dann legten die Heimsichen richtig los und feierten einen Mann. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Lukas Manhart mit den Treffern (14./26./38.) zum 3:1 für den ASK Eggendorf. Beim 1:1 kam Manhart fünf Meter vor dem Tor zum Abschluss. Beim 2:1 traf Manhart von der Strafraumgrenze per Aufsitzer ins kurze Eck. Seinen dritten Treffer erzielte er, indem er den Ball am herauseilenden Keeper vorbei ins lange Eck spitzelte. Lukas Manhart führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 4:1, bei dem er das Spielgerät flach ins lange Eck platzierte, war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (41.). Eggendorf hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Breitenau verhindert höheres Debakel

In der 73. Minute brachte Daniel Heissenberger das Netz für Breitenau zum Zappeln. Nedim Becirovic stellte schließlich in der 85. Minute per Kopf den 5:2-Sieg für den ASK Eggendorf sicher. Im Endeffekt kassierte die SVg Breitenau/Schwarzau gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf eine schmerzliche Niederlage.

Eggendorf belegt mit sechs Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des Heimteams liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 27 Gegentreffer fing.

Nach der klaren Pleite gegen den ASK Eggendorf steht die SVg Breitenau mit dem Rücken zur Wand. Die schmerzliche Phase von Breitenau dauert an. Bereits zum vierten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Eggendorf tritt am Freitag, den 20.10.2023, um 19:30 Uhr, beim 1. SV Wiener Neudorf an. Zwei Tage später (11:00 Uhr) empfängt die SVg Breitenau/Schwarzau den SC Leopoldsdorf.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Eggendorf – SVg Breitenau/Schwarzau, 5:2 (4:1)

85 Nedim Becirovic 5:2

73 Daniel Heissenberger 4:2

41 Lukas Manhart 4:1

38 Lukas Manhart 3:1

26 Lukas Manhart 2:1

14 Lukas Manhart 1:1

6 Marco Milivojevic 0:1

