Marienthal bekommt Dämpfer bei Breitenau

Details Samstag, 20. April 2024 01:55

Gebietsliga Süd/Südost: Die SVg Breitenau stellte Marienthal vor 150 Zuschauern ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 3:2 nach Hause. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten des ASK Marienthal gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Marienthal der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel gegen den Gast hatte Breitenau für sich entschieden und einen 2:1-Sieg gefeiert.

Stefan Bauer brachte den ASK Marienthal per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der sechsten und 33. Minute vollstreckte. Milan Csicsvari ließ den Anhang der SVg Breitenau/Schwarzau unter den 150 Zuschauern jubeln und dank des nun deutlichen Vorsprungs (noch mehr) vom Sieg träumen.

Breitenau heute mit einer Mörder-Partie - wie wird dieses Spiel ausgehen? Gernot Ponweiser, Ticker-Reporter

Nach dem souveränen Auftreten der Heimmannschaft überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Marienthal macht es nochmal spannend

In der 69. Minute brachte Andrej Nemec das Netz für Marienthal zum Zappeln. Lukas Kissak verkürzte für den ASK Marienthal später in der 78. Minute auf 2:3. Mit Ablauf der Spielzeit schlug die SVg Breitenau Marienthal 3:2.

Auf elftem Rang hielt sich Breitenau in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die zweite Position inne. Die SVg Breitenau/Schwarzau machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem achten Platz. Acht Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat die SVg Breitenau derzeit auf dem Konto. Breitenau erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Die gute Bilanz des ASK Marienthal hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Marienthal bisher 13 Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Am kommenden Sonntag tritt die SVg Breitenau/Schwarzau beim SC Hirschwang an, während der ASK Marienthal zwei Tage zuvor den 1. SV Wiener Neudorf empfängt.

Gebietsliga Süd/Südost: SVg Breitenau/Schwarzau – ASK Marienthal, 3:2 (3:0)

78 Lukas Kissak 3:2

69 Andrej Nemec 3:1

35 Milan Csicsvari 3:0

33 Stefan Bauer 2:0

6 Stefan Bauer 1:0

