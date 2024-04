Negativserie des AC Baden hält auch gegen Bad Fischau-Brunn weiter an

Spielberichte

Details Samstag, 20. April 2024 02:42

Gebietsliga Süd/Südost: Am Freitag begrüßte der AC Baden vor rund 70 Besuchern Bad Fischau-Brunn. Die Begegnung ging mit 2:0 zugunsten des Gasts aus. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Das Hinspiel war vorübergegangen, ohne dass eines der beiden Teams den Ball im gegnerischen Tor untergebracht hatte.

Beide Mannschaften legten von Beginn weg ein hohes Tempo vor. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Eine spannende erste Halbzeit mit viel Respekt von beiden Seiten. Einige gute Aktionen, aber bisher nichts dabei herausgekommen. Die Gäste haben vielleicht etwas mehr Spieanteile. Bernhard Leitgeber, Ticker-Reporter

Schneller Treffer nach der Pause

Sheqir Avdiu traf vor 70 Zuschauern nach 49 Minuten zur Führung für den ASK Bad Fischau-Brunn. Der Treffer von Philipp Zelenka in der 74. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Mit dem Ende der Spielzeit strich Bad Fischau-Brunn gegen den AC Casino Baden die volle Ausbeute ein.

Der AC Baden muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage fiel die Heimmannschaft in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Insbesondere an vorderster Front liegt beim AC Casino Baden das Problem. Erst 20 Treffer markierte der AC Baden – kein Team der Gebietsliga Süd/Südost ist schlechter. Der AC Casino Baden musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der AC Baden insgesamt auch nur vier Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Im Tableau hatte der Sieg des ASK Bad Fischau-Brunn keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz drei. Mit nur 15 Gegentoren stellt Bad Fischau-Brunn die sicherste Abwehr der Liga. Der ASK Bad Fischau-Brunn sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

Der AC Casino Baden steckt nach fünf Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Bad Fischau-Brunn mit aktuell 38 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Der AC Baden tritt am kommenden Samstag beim SC Maria Lanzendorf an, der ASK Bad Fischau-Brunn empfängt am selben Tag den SC Berndorf.

Gebietsliga Süd/Südost: AC Casino Baden – ASK Bad Fischau-Brunn, 0:2 (0:0)

74 Philipp Zelenka 0:2

49 Sheqir Avdiu 0:1

