Marienthal gewinnt das Topspiel der Runde gegen den 1. SV Wr. Neudorf

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 02:07

Gebietsliga Süd/Südost: Etwa 75 Zuschauer wollten das Topspiel der Runde sehen. Marienthal kam am Freitag zu einem 3:1-Erfolg gegen den 1. SV Wr. Neudorf. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der ASK Marienthal wurde der Favoritenrolle gerecht. Ein Punkt hüben, ein Punkt drüben – so hatte die Ausbeute der beiden Mannschaften beim 1:1-Unentschieden im Hinspiel gelautet.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen und torlos. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Lukas Kissak für Marienthal zur Führung (42.). Zur Pause wussten die Gastgeber eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Dreifacher Kissak macht den Aufstieg greifbar

Kurz nach Wiederbeginn war die Pausenführung aber wieder Geschichte. Die passende Antwort hatte Filip Cakic parat, als er in der 48. Minute zum Ausgleich traf. Eine starke Leistung zeigte Kissak, der sich mit einem Doppelpack für den ASK Marienthal beim Trainer empfahl (68., Elfmeter/78.). Am Ende verbuchte Marienthal gegen Wr. Neudorf die maximale Punkteausbeute.

Der ASK Marienthal ist nach dem Erfolg gegen den 1. SV Wiener Neudorf neuer Primus der Gebietsliga Süd/Südost. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Marienthal ist die funktionierende Defensive, die erst 17 Gegentreffer hinnehmen musste. Mit dem Sieg baute Marienthal die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der ASK Marienthal 14 Siege, zwei Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für den ASK Marienthal, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der 1. SV Wr. Neudorf hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Neun Siege, sieben Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Freitag trifft Marienthal auf den AC Casino Baden, Wr. Neudorf spielt am selben Tag gegen den SC Hirschwang.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Marienthal – 1. SV Wiener Neudorf, 3:1 (1:0)

78 Lukas Kissak 3:1

68 Lukas Kissak 2:1

48 Filip Cakic 1:1

42 Lukas Kissak 1:0

Details

