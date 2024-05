SVg Breitenau dominiert SC Himberg mit einem klaren 4:0

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:07

In einem eindrucksvollen Heimspiel zeigte die SVg Breitenau/Schwarzau gegen den SC Himberg ihre Stärke und fuhr einen überzeugenden 4:0-Sieg ein. Von Beginn an dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen und ließen den Gästen kaum eine Chance. Mit diesem Sieg unterstrich die Spielvereinigung Breitenau/Schwarzau ihre Ambitionen und zeigte, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist.

Starker Auftakt und frühe Führung für die Breitenauer

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei die SVg Breitenau/Schwarzau sofort die Initiative ergriff. Bereits in der 15. Minute zeigte Stefan Bauer seine Klasse, als er die Breitenauer mit 1:0 in Führung brachte. Dieser frühe Treffer gab den Ton für den Rest des Spiels an, in dem die Spielvereinigung Breitenau/Schwarzau die Kontrolle behielt. Trotz einiger Bemühungen von der SC Himberg, ins Spiel zu finden, blieb die erste Halbzeit weitgehend unter der Kontrolle der Heimmannschaft, die mit einem 1:0-Vorsprung in die Pause ging.

Die Breitenauer setzen ihre Dominanz in der zweiten Hälfte fort

Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte ein Eigentor von Marco Milivojevic das Leid der Himberger, indem es die Führung der Breitenauer auf 2:0 verdoppelte. Die SVg Breitenau/Schwarzau setzte ihre spielerische Überlegenheit fort und ließ dem SC Himberg kaum Raum zur Entfaltung. In der 63. Minute erzielte Elias Meisl das 3:0, was die Vorentscheidung in diesem Spiel zu sein schien.

Breitenau heute sehr spielfreudig und mit vielen Chancen auf weitere Tore. Fällt hier heute noch eines? Gernot Ponweiser, Ticker-Reporter

Die Himberger versuchten, durch Wechsel frischen Wind ins Spiel zu bringen, doch die Breitenauer waren an diesem Tag nicht zu stoppen. Stefan Bauer krönte seine Leistung mit einem weiteren Tor in der 84. Minute zum 4:0, was den Endstand besiegelte. Seine Rolle als Abräumer in der Verteidigung und als erfolgreicher Stürmer unterstrich die Flexibilität und Stärke der Breitenauer Mannschaft.

Trotz der Bemühungen des SC Himberg, ins Spiel zu finden, zeigte die SVg Breitenau/Schwarzau eine beeindruckende Leistung und ließ den Gästen keine Chance. Die spielfreudige und chancenreiche Darbietung der Breitenauer war ein Genuss für die Fans und ein Zeichen ihrer Stärke in dieser Saison. Mit diesem klaren Sieg festigte die Spielvereinigung Breitenau/Schwarzau ihre Position und sendete ein klares Signal an ihre Konkurrenten.

Gebietsliga Süd/Südost: Breitenau : Himberg - 4:0 (1:0)

84 Stefan Bauer 4:0

63 Elias Meisl 3:0

47 Marco Milivojevic 2:0

15 Stefan Bauer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.