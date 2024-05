Spätes Aufbäumen nicht genug: Wiener Neudorf unterliegt Hirschwang

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:12

Ein dramatisches Freitagabendspiel erlebten die Fans des 1. SV Wiener Neudorf und des SC Hirschwang, das mit einem knappen 2:1 für die Gäste endete. Trotz eines späten Tores der Wiener Neudorfer konnte der SC Hirschwang seinen Vorsprung über die Zeit retten und sicherte sich drei wichtige Punkte.

Erste Halbzeit: Hirschwang geht in Führung

Die Spannung war bereits mit dem Anpfiff zu spüren, als beide Teams auf dem Platz standen und das Spiel 1. SV Wiener Neudorf gegen SC Hirschwang begann. Die erste Halbzeit verlief größtenteils ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten, doch es waren die Hirschwanger, die kurz vor der Halbzeitpause den entscheidenden Schlag setzten. In der 44. Minute gelang es Libor Zondra, den Ball im Netz der Wiener Neudorfer unterzubringen und somit seine Mannschaft mit 1:0 in Führung zu bringen. Dieses Tor kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte für zusätzliche Motivation bei den Hirschwangern und setzte die Heimmannschaft unter Druck.

Zweite Halbzeit: Hirschwang erhöht, Wiener Neudorf antwortet spät

Die zweite Halbzeit begann mit einem Rückschlag für den SC Hirschwang, als Dominic Brandstätter in der 57. Minute die Gelb-Rote Karte sah, was seine Mannschaft in Unterzahl brachte. Trotz des numerischen Nachteils gelang es den Hirschwangern, ihre Führung auszubauen. Hasan Duman erwies sich in der 80. Minute als entscheidend, als er den Ball für den SC Hirschwang zum 2:0 versenkte. Dieser Treffer schien das Spiel zu entscheiden, doch der 1. SV Wiener Neudorf gab sich nicht geschlagen.

In einer dramatischen Schlussphase bewiesen die Wiener Neudorfer Kampfgeist. Kevin Weingrill wurde zum Hoffnungsträger, als er in der 90. Minute den Anschlusstreffer erzielte und das Spiel auf 1:2 verkürzte. Dieses späte Tor löste eine hektische Schlussphase aus, in der die Heimmannschaft alles nach vorne warf, um doch noch den Ausgleich zu erzielen. Trotz der Bemühungen und der fünfminütigen Nachspielzeit gelang es den Wiener Neudorfern nicht, ein weiteres Tor zu erzielen. Das Spiel endete mit einem knappen 2:1-Sieg für den SC Hirschwang.

Der Abpfiff markierte den Abschluss eines spannenden Spiels, das vor allem durch die Effizienz der Gäste im Abschluss entschieden wurde. Der SC Hirschwang nahm die drei Punkte mit nach Hause und hinterließ den 1. SV Wiener Neudorf mit der Frage, was hätte sein können, wenn das Aufbäumen ein wenig früher begonnen hätte.

Gebietsliga Süd/Südost: Wr. Neudorf : Hirschwang - 1:2 (0:1)

94 Kevin Weingrill 1:2

80 Hasan Duman 0:2

44 Libor Zondra 0:1

