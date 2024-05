Dramatischer Kampf: Wiener Neudorf triumphiert knapp über Himberg

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 02:30

Im spannenden Duell der 22. Runde der Gebietsliga Süd/Südost standen sich der SC Himberg und der 1. SV Wiener Neudorf gegenüber. Trotz einer starken Leistung der Himberger zu Spielende konnte sich Wiener Neudorf mit einem knappen 2:1 durchsetzen. Matej Brocic erwies sich mit einem Doppelpack für die Gäste als entscheidender Mann des Abends, während Daniel Drescher für Himberg den Anschlusstreffer erzielte.

Erste Halbzeit: Taktisches Geplänkel ohne Tore

Das Spiel begann mit hohem Tempo, beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne, jedoch ohne dabei nennenswerte Chancen zu kreieren. Die Defensivreihen standen sicher, und so entwickelte sich ein intensives Mittelfeldspiel mit wenigen Höhepunkten im ersten Durchgang. Trotz einiger Vorstöße beider Teams blieb es bis zur Pause beim 0:0, was die Spannung für die zweite Hälfte hoch hielt.

Die Entscheidung fällt nach der Pause

Kurz nach dem Wiederanpfiff brachte Matej Brocic die Gäste in Führung. In der 52. Minute nutzte er eine Unachtsamkeit in der Himberger Abwehr und schloss gekonnt zum 0:1 ab. Die Wiener Neudorfer zeigten sich weiterhin aggressiv und erhöhten in der 70. Minute erneut durch Brocic, der mit seinem zweiten Treffer des Abends den Vorsprung auf 0:2 ausbaute. Seine Präsenz im Strafraum und die präzisen Abschlüsse zeigten seine Klasse und waren entscheidend für den Spielverlauf.

Der SC Himberg ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte verbissen um den Anschluss. Ihre Bemühungen wurden in der 79. Minute belohnt, als Daniel Drescher nach einem gut ausgeführten Spielzug den Ball im Netz der Gäste versenkte und den Rückstand auf 1:2 verkürzte. Die Himberger warfen in den letzten Minuten alles nach vorne, um doch noch den Ausgleich zu erzielen, doch die Wiener Neudorfer verteidigten geschickt und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.

Als der Schiedsrichter die Partie nach 90 intensiven Minuten abpfiff, stand der 2:1-Sieg für den 1. SV Wiener Neudorf fest. Dieser Erfolg war in der Tabelle der Gebietsliga Süd/Südost nur bedingt bedeutend, während der SC Himberg die Niederlage schnellstmöglich abhaken muss, um im nächsten Spiel zurückzuschlagen.

Gebietsliga Süd/Südost: Himberg : Wr. Neudorf - 1:2 (0:0)

79 Daniel Drescher 1:2

70 Matej Brocic 0:2

52 Matej Brocic 0:1

