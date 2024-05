Wichtiger Heimsieg: ASK Marienthal triumphiert über SC Berndorf

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 02:43

In einem packenden Fußballspiel der Gebietsliga Süd/Südost setzte sich ASK Marienthal mit einem 4:2 gegen SC Berndorf durch. Ein spannendes Match mit mehreren Wendungen hielt die Fans bis zum letzten Pfiff in Atem, wobei die entscheidenden Tore in der zweiten Halbzeit fielen.

Frühe Führung und ein ausgeglichener Kampf

Das Spiel begann sofort mit hoher Intensität, als der ASK Marienthal schon in der ersten Minute den Anstoß machte. Es dauerte nicht lange, bis die Marienthaler ihre Überlegenheit auf dem Feld demonstrierten. Andrej Nemec, Stürmer des ASK Marienthal, erzielte in der 17. Minute das erste Tor des Spiels, was den Gastgebern einen frühen Vorteil verschaffte. Zwölf Minuten später baute Dino Ribic die Führung aus, indem er den Ball zum 2:0 im Netz der Berndorfer versenkte.

Der SC Berndorf, der zu Beginn des Spiels unter Druck geraten war, fand jedoch kurz vor der Halbzeitpause seinen Rhythmus wieder. Komel Alizadeh, der flinke Stürmer der Berndorfer, nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Marienthaler Abwehr und brachte seine Mannschaft mit einem gekonnten Schuss in der 45. Minute wieder ins Spiel. Mit einem Halbzeitstand von 2:1 gingen die Teams in die Kabinen, wobei Berndorf nun deutlich motivierter wirkte.

Ein Wechselspiel der Emotionen in der zweiten Hälfte

Nach der Pause entwickelte sich das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch. SC Berndorf startete stark in die zweite Halbzeit und erzielte in der 69. Minute durch Fitim Vorfaj den Ausgleichstreffer zum 2:2. Dieser Treffer folgte kurz nach einem Elfmeter in der 71. Minute, der jedoch von den Berndorfern nicht genutzt wurde.

Die Antwort von ASK Marienthal ließ nicht lange auf sich warten. Lukas Kissak, der in der 77. Minute für die Marienthaler traf, brachte die Heimmannschaft wieder in Führung. Dieser Treffer zeigte die Entschlossenheit der Marienthaler, das Spiel zu gewinnen. In der 88. Minute sorgte Andrej Nemec mit seinem zweiten Tor des Tages dafür, dass der ASK Marienthal den Sieg sicherstellte. Mit diesem Treffer zum 4:2 zementierte er nicht nur den Endstand, sondern auch die überlegene Leistung seines Teams.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere Tore, und der Schlusspfiff in der 91. Minute besiegelte den 4:2-Sieg für ASK Marienthal. Dieser Sieg demonstrierte die Stärke und den Kampfgeist der Marienthaler, die trotz zwischenzeitlichem Gleichstand den Erfolg errangen. SC Berndorf, trotz der Niederlage, zeigte eine kämpferische Leistung, die bis zum Ende Spannung im Spiel hielt.

Gebietsliga Süd/Südost: Marienthal : Berndorf - 4:2 (2:1)

88 Andrej Nemec 4:2

77 Lukas Kissak 3:2

69 Fitim Vorfaj 2:2

45 Komel Alizadeh 2:1

29 Dino Ribic 2:0

17 Andrej Nemec 1:0

