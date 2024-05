4:1! SC Himberg lässt Schlusslicht keine Chance

Spielberichte

Im Rahmen der 23. Runde der Gebietsliga Süd/Südost stand die Begegnung zwischen dem SC Himberg und dem AC Casino Baden auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellensiebenten und dem Schlusslicht wurden die Hausherren ihrer Favoritenrolle mit einem klaren 4:1-Erfolg gerecht und feierten den fünften Heimsieg. Der Nachzügler hingegen, der in der Fremde als als einziges Team der Liga noch sieglos ist, musste im zehnten Rückrundenspiel die achte Niederlage einstecken.

Hausherren mit klarer 3:0-Führung

Bereits in den Anfangsminuten setzte Himberg klare Akzente. Daniel Trost eröffnete den Torreigen in der 27. Minute mit einem scharfen Schuss ins kurze Eck, was die Führung für die Gastgeber bedeutete. Dieser Treffer gab dem Favoriten Auftrieb, und nur zwölf Minuten später baute Tobias Petritsch die Führung aus. Mit einem präzisen Schuss aus 19 Metern traf Petritsch ins rechte Kreuzeck und ließ Gästegoalie Nikola Obrenic keine Chance. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Oliver Kratz der dritte Treffer für die Himberger, indem er vom Fünfereck flach ins lange Eck, was den Halbzeitstand auf 3:0 setzte.

Haubenwallner setzt Schlusspunkt

Die zweite Halbzeit begann mit einem motivierten AC Baden, der versuchte, ins Spiel zurückzufinden. Die Bemühungen des Schlusslichts wurden in der 59. Minute belohnt, als Aleksandar Stojiljkovic nach einem weiten Ball und einem Eins-gegen-Eins-Duell den Ball unter Himberg-Torwart Daniel Sabani durchschob, und auf 3:1 verkürzte. Trotz dieses Aufschwungs für die Badener behielt der Favorit die Kontrolle über das Spiel. In der Nachspielzeit setzte der eingewechselte Florian Haubenwallner den Schlusspunkt. Nach einem exzellenten Pass von Alexander Gogic traf Haubenwallner aus rund 25 Metern über den weit herausgekommenen Keeper Obrenic zum Endstand von 4:1.

