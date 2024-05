Vier Tore, aber kein Sieger in Reisenberg

Spielberichte

In einem Match der 23. Runde der Gebietsliga Süd/Südost trennten sich der SC Reisenberg und der SC Leopoldsdorf mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. In einem Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenregion ging es um wichtige Punkte, die enge und spannende Partie fand am Freitagabend aber keinen Sieger.

Munterer Beginn

Die Eröffnungsphase des Spiels gehörte den Gästen. Bereits in der 8. Minute gelang Daniel Menning der Führungstreffer zum 0:1, eine kalte Dusche für die Reisenberger. Doch die Hausherren zeigten Charakter und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 20. Minute war es Tobias Kolcek, der nach einer exzellenten Flanke von Alexander Blaha den Ausgleichstreffer erzielte. Der Heimverein nutzte den Schwung des Ausgleichs und drängte auf die Führung, konnte jedoch bis zur Halbzeitpause keine weiteren Tore erzielen.

Hausherren drehen Spiel, bringen Führung aber nicht ins Ziel

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag durch den SC Reisenberg. Arif Kilicaslan brachte das Heimteam in der 59. Minute mit einem spektakulären Treffer in Führung. Die Fans der Reisenberger jubelten über das sehenswerte Tor, das die Hoffnung auf einen Heimsieg nährte. Doch die Freude währte nicht lange. In der 79. Minute gelang Daniel Brunnhofer der Ausgleich für Leopoldsdorf, welcher das Spiel wieder völlig offen gestaltete.

Trotz intensiver Bemühungen beider Teams, den Siegtreffer zu erzielen, blieb es beim 2:2-Unentschieden. Besonders hervorzuheben ist die Glanzparade von Bernhard Reiter in der 74. Minute, der für Reisenberg auf der Linie rettete und somit einen weiteren Gegentreffer verhinderte. Das Spiel endete schließlich mit einem Unentschieden, das beiden Teams einen Punkt sichert.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Fabian Neuhold erstellt.

