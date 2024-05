Doppelpack von Brocic sichert Wiener Neudorf elften Saisonsieg

Spielberichte

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:38

Am Freitagabend kam es in der Gebietsliga Süd/Südost zum Duell zwischen dem 1. SV Wr. Neudorf und dem USC Kirchschlag. Schon früh im Spiel zeichnete sich ab, dass die Wiener Neudorfer an diesem Abend nichts dem Zufall überlassen wollten. Bereits in der zweiten Minute brachte Matej Brocic die Heimmannschaft in Führung. Trotz regnerischem Wetter und nasskalten Bedingungen boten beide Teams den Zuschauern eine engagierte und spannende Partie. Am Ende stand es 2:0 für die Hausherren, die den elften Saisonsieg feiern und sich wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sichern konnten.

Brocic schnürt Doppelpack

Wr. Neudorf startete furios in das Spiel und ließ den Gästen kaum Zeit, sich zu sortieren. Schon in der zweiten Spielminute gab es den ersten Angriff der Hausherren, der prompt das 1:0 durch Matej Brocic, dem führenden Torschützen der Neudorfer, einbrachte. Dieser frühe Treffer gab den Gastgebern sichtlich Auftrieb, und sie setzten die Kirchschlager weiter unter Druck. Die Gäste hingegen versuchten, mit kontrolliertem Spielaufbau zum Erfolg zu kommen, und hatten in der 17. Minute ihre größte Chance, als Janos Szöke nur die Stange traf.

Nach weiteren vergebenen Chancen auf beiden Seiten konnte Brocic in der 28. Minute erneut zuschlagen. Nach einer starken individuellen Leistung und einem präzisen Abschluss erhöhte er auf 2:0 für die Wiener Neudorfer. Dieser Doppelschlag zeigte Wirkung bei den Gästen, die zwar bemüht waren, den Rückstand zu verkürzen, jedoch vor der Pause keine zwingenden Chancen mehr kreieren konnten.

Hausherren lassen sich Butter nicht vom Brot nehmen

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit einem Wiener Neudorf, das das Spiel dominierte. Obwohl die Kirchschlager in der 29. Minute einen gefährlichen Schuss abgaben, welcher von SV-Tormann Stefan Stech über die Latte gelenkt wurde, blieben klare Torchancen Mangelware. Die Heimmannschaft hingegen hatte mehrere Gelegenheiten, das Spiel frühzeitig zu entscheiden, scheiterte jedoch entweder an Goalie Benjamin Schier oder an der eigenen Abschlussschwäche.

Die Kirchschlager, die nie aufgaben und um jeden Ball kämpften, hatten in der 74. Minute ihre beste Gelegenheit in der zweiten Hälfte, als ein Freistoß beinahe zum Anschlusstreffer führte, doch Neudorf-Keeper Stech hielt den Ball sicher. Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne größere Aufregung, und nach einer Minute Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Bingöl die Partie ab, die mit einem 2:0-Heimsieg des 1. SV Wr. Neudorf endete.

Gebietsliga Süd/Südost: Wr. Neudorf : Kirchschlag - 2:0 (2:0)

29 Matej Brocic 2:0

3 Matej Brocic 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Franz Hubert erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.