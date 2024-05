Spannender Heimsieg: Bad Fischau-Brunn bezwingt Marienthal mit 2:1

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:15

In einem intensiven Match der 23. Runde in der Gebietsliga Süd/Südost setzte sich ASK Bad Fischau-Brunn knapp mit 2:1 gegen ASK Marienthal durch. Ein frühes Eigentor und ein Treffer von Sheqir Avdiu ebneten den Weg, obwohl Marienthal spät im Spiel noch zu einem Tor kam.

Unglücklicher Auftakt für Marienthal

Der Freitagabend im Stadion von Bad Fischau-Brunn begann dramatisch. Bereits in der 6. Minute brachte ein Missgeschick ASK Marienthal in Rückstand. Ein Eigentor von Lukas Dingelmaier sorgte für das frühe 1:0. In der hektischen Anfangsphase versuchten die Marienthaler, sich von diesem frühen Schock zu erholen, fanden jedoch nicht sofort ins Spiel zurück.

Nur wenige Minuten später, in der 13. Minute, baute der Arbeitersportklub Bad Fischau-Brunn seinen Vorsprung weiter aus. Sheqir Avdiu zeigte seine Klasse, als er nach einer gut ausgeführten Kombination das Leder ins Netz beförderte und damit den Spielstand auf 2:0 erhöhte. Die Fans des Heimteams feierten ausgelassen, während Marienthal nun vor einer schweren Aufgabe stand.

Spannung bis zum Schluss

Die Marienthaler, jetzt deutlich unter Druck, suchten in der Folge intensiv nach Wegen, um in das Spiel zurückzukommen. Trotz einiger guter Chancen blieb der Erfolg jedoch aus. Bad Fischau-Brunn hingegen verwaltete den Vorsprung geschickt und setzte gelegentlich Nadelstiche durch Konterangriffe.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt kurz vor Spielende. In der 90. Minute gelang Aaron Erhart der Anschlusstreffer für ASK Marienthal. Sein präziser Schuss ließ den Torwart von Bad Fischau-Brunn chancenlos und brachte die Hoffnung auf ein Unentschieden zurück. Fast gleichzeitig sah Philipp Zelenka von Bad Fischau-Brunn die gelb/rote Karte, was die Heimmannschaft in den letzten Minuten in Unterzahl brachte.

Trotz Überzahl und dem Auftrieb durch das späte Tor konnte Marienthal den Ausgleich nicht mehr erzielen. Bad Fischau-Brunn verteidigte mit Mann und Maus und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter, der in der 98. Minute ertönte, war die Erleichterung bei den Spielern und Fans von Bad Fischau-Brunn groß. Sie hatten ein spannendes und umkämpftes Spiel erfolgreich gemeistert und wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Tabellenplätze gesichert.

Insgesamt war es ein Spiel, das von Taktik und Kampfgeist geprägt war. Beide Teams zeigten, dass in der Gebietsliga Süd/Südost jederzeit mit Spannung zu rechnen ist. ASK Bad Fischau-Brunn konnte sich dabei durchsetzen und den Platz als Sieger verlassen, während ASK Marienthal trotz der Niederlage eine starke Leistung bot, besonders in der zweiten Halbzeit.

Gebietsliga Süd/Südost: Bad Fischau-Brunn : Marienthal - 2:1 (2:0)

97 Aaron Erhart 2:1

13 Sheqir Avdiu 2:0

6 Eigentor durch Lukas Dingelmaier 1:0

