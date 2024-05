Spektakulärer Kantersieg für SC Berndorf gegen SC Hirschwang

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 20:43

Im Rahmen der 23. Runde der Gebietsliga Süd/Südost lieferten sich der SC Berndorf und der SC Hirschwang ein einseitiges Torfestival, das mit einem beeindruckenden 7:1 für die Heimmannschaft endete. Die Berndorfer zeigten eine überwältigende Leistung und dominierten das Spiel von Beginn an, trotz eines frühzeitigen Rückstands.

Frühe Führung für die Gäste, rasche Antwort von Berndorf

Die Partie begann mit hohem Tempo, und in der 30. Minute ging der SC Hirschwang durch Stefan Vollnhofer in Führung. Die Freude der Gäste war jedoch nur von kurzer Dauer, denn Fitim Vorfaj glich nur eine Minute später für den SC Berndorf aus. Die Dynamik des Spiels änderte sich schlagartig, und die Berndorfer nahmen das Heft in die Hand. Ein aufregender Moment folgte in der 37. Minute, als der SC Hirschwang einen Elfmeter zugesprochen bekam, den Keeper Ömer Ilhan jedoch souverän hielt.

Ein Tor nach dem anderen für Berndorf

Nach dem gehaltenen Elfmeter drehte der SC Berndorf richtig auf. Kurz vor der Halbzeitpause erzielten sie zwei weitere Tore durch Mehran Beyigi und Emir Gökce, was den Halbzeitstand auf 3:1 setzte. Nach dem Seitenwechsel ließen die Berndorfer nicht locker und bauten ihre Führung weiter aus. Erberk Gürses traf in der 51. Minute, gefolgt von Markus Wurglitsch, der das 5:1 in der 54. Minute markierte. Trotz des deutlichen Rückstandes kämpften die Hirschwanger weiter, doch die Überlegenheit der Berndorfer war an diesem Tag nicht zu überwinden. Komel Alizadeh und Fitim Vorfaj erhöhten in der 72. und 86. Minute auf 6:1 bzw. 7:1, was die Dominanz der Heimmannschaft unterstrich.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von einer kontinuierlichen Kontrolle durch den SC Berndorf, und das Spiel endete mit einem überzeugenden 7:1 Sieg. Ein Tor für den SC Hirschwang in der 90. Minute, welches aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt wurde, hätte nichts am Spielausgang geändert.

Gebietsliga Süd/Südost: Berndorf : Hirschwang - 7:1 (3:1)

86 Fitim Vorfaj 7:1

72 Komel Alizadeh 6:1

54 Markus Wurglitsch 5:1

51 Erberk Gürses 4:1

47 Mehran Beyigi 3:1

44 Emir Gökce 2:1

31 Fitim Vorfaj 1:1

30 Stefan Vollnhofer 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber erstellt.

