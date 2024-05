Heimsieg für USC Kirchschlag gegen Schlusslicht AC Casino Baden

Spielberichte

Im spannenden Duell der 24. Runde der Gebietsliga Süd/Südost konnte sich der USC Kirchschlag am Freitagabend knapp mit 2:1 gegen AC Casino Baden durchsetzen. Das Spiel war geprägt von intensiven Momenten und entscheidenden Aktionen, die letztlich den Ausschlag gaben.

Früher Führungstreffer hievt Heimischen auf Siegerstraße

Die Partie begann energiegeladen mit einem frühen Tor für die Kirchschlager, als in der 16. Minute Csanalosi nach einem Freistoß den Ball geschickt im Netz unterbrachte. Dieser frühe Treffer gab dem USC Kirchschlag die nötige Sicherheit und initiierte eine Reihe von Angriffen, die AC Casino Baden in die Defensive zwangen. Trotz guter Chancen, etwa in der 18. Minute durch einen Kopfball von Puchegger, blieb es zur Halbzeit bei der knappen Führung für die Hausherren.

Die zweite Hälfte begann ebenfalls mit Druck von Kirchschlag, doch Dopler scheiterte in der 48. Minute am gegnerischen Torhüter. Die Badener fanden langsam ins Spiel zurück und nutzen ihre Chancen effektiver. In der 54. Minute konnte der Athletiksportclub Casino Baden durch einen gekonnten Spielzug den Ausgleich erzielen, Edin Mehic traf zum 1:1. Das Tor brachte neues Leben ins Spiel und die Gäste starteten vermehrt eigene Angriffe.

Dramatische Schlussphase mit entscheidendem Tor für Kirchschlag

Die Kirchschlager ließen sich jedoch nicht beirren und antworteten schnell. In der 66. Minute brachte Sipos die Heimmannschaft wieder in Führung, indem er den Ball gekonnt im Netz der Badener versenkte. Die Freude war groß, doch das Spiel blieb bis zum Schluss hart umkämpft. Csanalosi von Kirchschlag sag eine gelb-rote Karte wegen Unsportlichkeit und das Heimteam musste in Unterzahl weiterspielen. Auch AC Casino Baden musste nach einer gelb-roten Karte für Senegacnik in der 82. Minute mit zehn Spielern auskommen.

In der Nachspielzeit gab es noch einige hektische Momente und Baden hatte in der 90. Minute bei einem Eckball die große Chance auf den Ausgleich, doch der Kopfball ging knapp drüber. Letztlich konnte der USC Kirchschlag den knappen Vorsprung über die Zeit retten und sicherte sich drei wichtige Punkte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Franz Hubert erstellt.

