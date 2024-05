SC Leopoldsdorf dominiert zu Hause gegen SVg Breitenau mit einem klaren 4:0

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 01:38

In einer beeindruckenden Vorstellung besiegte der SC Leopoldsdorf die SVg Breitenau/Schwarzau in der 24. Runde der Gebietsliga Süd/Südost mit einem klaren 4:0. Die Leopoldsdorfer zeigten eine geschlossene Teamleistung, wobei die Spieler Daniel Menning, Christoph Cuder, Marcel Hribernik und Manuel Gessler jeweils die Tore erzielten. Der Sieg festigte die Position von SC Leopoldsdorf im oberen Teil der Tabelle.

Frühe Führung und dominante erste Halbzeit

Die Partie begann energisch, und der SC Leopoldsdorf ergriff sofort die Initiative. Bereits in der 21. Minute gelang es Daniel Menning, das erste Tor zu erzielen. Dieser frühe Treffer gab den Leopoldsdorfern zusätzlichen Schwung, und sie dominierten das Spiel weiterhin. Nur drei Minuten später, in der 24. Minute, baute Christoph Cuder die Führung aus. Sein Tor zum 2:0 zeigte die Effektivität und Präzision des Heimteams in der Offensive. Trotz weiterer Angriffe blieb es bis zur Halbzeitpause beim Stand von 2:0, nachdem die Nachspielzeit der ersten Hälfte nur eine Minute betrug.

Zweite Halbzeit – Fortsetzung der Dominanz

In der zweiten Halbzeit setzte der SC Leopoldsdorf seine dominante Vorstellung fort. Trotz starker Versuche der Breitenauer, ins Spiel zu finden, war es Marcel Hribernik, der in der 68. Minute das dritte Tor für die Leopoldsdorfer erzielte. Sein Treffer zum 3:0 zeigte erneut die Überlegenheit der Heimmannschaft. Wenige Minuten nach dem Tor musste Hribernik jedoch in der 79. Minute verletzungsbedingt das Spielfeld verlassen, was den einzigen Wermutstropfen des Abends für den SC Leopoldsdorf darstellte. Trotz des Ausfalls blieb der Sportclub Leopoldsdorf fokussiert und erzielte in der 71. Minute durch Manuel Gessler das vierte und letzte Tor des Spiels. Dieser Treffer zum 4:0 besiegelte endgültig den überzeugenden Sieg des SC Leopoldsdorf.

Das Spiel endete schließlich mit einem souveränen 4:0 für den SC Leopoldsdorf. Die Leopoldsdorfer zeigten über die gesamten 90 Minuten eine herausragende Leistung und ließen der Spielvereinigung Breitenau/Schwarzau kaum Chancen, ins Spiel zu kommen. Mit diesem Sieg unterstreicht der SC Leopoldsdorf seine Ambitionen in der laufenden Saison und sendet ein starkes Signal an die Konkurrenz in der Liga, dass man besser ist als der Tabellenplatz vermuten lässt. Die Spieler und Fans des Sportclubs können mit der gezeigten Leistung und dem Ergebnis äußerst zufrieden sein.

Gebietsliga Süd/Südost: Leopoldsdorf : Breitenau - 4:0 (2:0)

71 Manuel Gessler 4:0

68 Marcel Hribernik 3:0

24 Christoph Cuder 2:0

21 Daniel Menning 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.