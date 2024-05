Unentschieden: SC Himberg und SC Berndorf trennen sich mit einem 2:2

Spielberichte

Im Rahmen der 24. Runde in der Gebietsliga Süd/Südost lieferten sich der SC Himberg und der SC Berndorf ein packendes Duell, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Ein Spiel voller Emotionen, Spannung bis zur letzten Sekunde und entscheidenden Momenten hielt die Fans bis zum Schlusspfiff in Atem.

Erste Halbzeit: Überraschung und Führung für Berndorf

Der Anpfiff ertönte und beide Teams starteten energisch ins Spiel. Die Himberger, in blau gekleidet, und die Berndorfer in ihren gelb-schwarzen Trikots schenkten sich von Beginn an nichts.

Erstes Tor für Himberg, aber abseits für die Himberger. Sehr aufmerksam von den Unparteiischen (12.). Bernhard Leitgeber, Ticker-Reporter

Die Heimmannschaft versuchte früh, Druck aufzubauen, doch das erste Tor des Spiels fiel auf der Gegenseite. In der 27. Minute nutzte Erberk Gürses einen Fehler der Himberger Abwehr und brachte die Berndorfer mit 1:0 in Führung. Die Himberger Antwort ließ auf sich warten, und so ging es mit dem knappen Vorsprung für die Gäste in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Dramatik bis zum Schluss

Nach dem Seitenwechsel kamen die Himberger mit erneuertem Elan aus der Kabine. Ihre Anstrengungen wurden in der 53. Minute belohnt, als Tobias Petritsch zum 1:1 ausglich. Die Freude der Heimmannschaft hielt jedoch nicht lange an, denn nur sieben Minuten später brachte Markus Wurglitsch die Berndorfer erneut in Führung. Die Situation für Himberg verschärfte sich, als sie in der 60. Minute eine Gelb-Rote Karte hinnehmen mussten und somit in Unterzahl gerieten.

Gerade erst ins Spiel gekommen und gleich das Tor gemacht. Der Oldie der Himberger, mit 42 Jahren ist Mario Kiraly der Matchwinner. Bernhard Leitgeber, Ticker-Reporter

Trotz der numerischen Unterlegenheit ließen die Himberger nicht locker. In der 74. Minute sorgte der 42-jährige Mario Kiraly, der kurz zuvor eingewechselt wurde, mit seinem Treffer zum 2:2 für Jubelstürme unter den Heimfans. Sein Tor bewies einmal mehr, dass im Fußball Erfahrung unbezahlbar ist. Die Spannung hielt bis zum Ende an, besonders als die Himberger in der 90. Minute eine weitere Gelb-Rote Karte erhielten. Trotz der doppelten Unterzahl und einem Freistoß für Berndorf in den letzten Minuten, verteidigten die Himberger geschickt und retteten das Unentschieden über die Zeit.

Das Spiel endete schließlich mit einem gerechten 2:2, wobei beide Teams ihre Chancen auf den Sieg hatten, aber letztendlich keiner die Oberhand gewinnen konnte. Dieses Ergebnis lässt die Spannung in der Tabelle bestehen, da beide Mannschaften um die oberen Plätze kämpfen.

Der SC Himberg und der SC Berndorf zeigten eine beherzte Leistung, die den Zuschauern ein unterhaltsames und emotionales Fußballspiel bot. Mit dem Ende der regulären Spielzeit und vier Minuten Nachspielzeit, in denen sich keine der Mannschaften durchsetzen konnte, blieb es bei der Punkteteilung, die beide Teams in der Tabelle voranbringt, aber keine Entscheidung in der Meisterschaft bringt.

Gebietsliga Süd/Südost: Himberg : Berndorf - 2:2 (0:1)

72 Mario Kiraly 2:2

59 Markus Wurglitsch 1:2

55 Tobias Petritsch 1:1

27 Eigentor durch Roman Christ 0:1

