Überzeugender Heimsieg: Fortuna Wiener Neustadt II dominiert gegen SC Reisenberg

Details Sonntag, 26. Mai 2024 02:23

In einer beeindruckenden Vorstellung setzte sich Fortuna Wiener Neustadt II deutlich mit 4:0 gegen den SC Reisenberg durch. Das Spiel, welches in der 24. Runde der Gebietsliga Süd/Südost stattfand, zeigte von Anfang an, dass die Heimmannschaft entschlossen war, die Punkte in Neustadt zu behalten. Besonders David Hofer stach mit einem herausragenden Hattrick als Schlüsselfigur des Spiels hervor.

Startphase: Neustädter Überlegenheit setzt sich durch

Das Spiel begann energisch, mit einer sofortigen Initiative der Neustädter, die ihre Ambitionen klar machten.

Glanz Parade von Bernhard Reiter, er rettet Reisenberg vor dem 1:0 Rückstand (12.). Fabian Neuhold, Ticker-Reporter

Schon in der 14. Minute brachte David Hofer sein Team mit einem präzisen Kopfball, nach einer Flanke von Amin Mahmoudi, in Führung. Dieser Treffer gab den Gastgebern weiteren Auftrieb, und nur vier Minuten später war es erneut Hofer, der nach einer hervorragend herausgespielten Chance zum 2:0 einschoss und seinen Doppelpack perfekt machte. Die Reisenberger, trotz guter Paraden ihres Torwarts Bernhard Reiter in der 12. Minute, fanden keine Antwort auf die konstante Bedrohung durch die Offensive der Neustädter.

Die Dominanz der Heimmannschaft setzte sich in der 24. Minute fort, als Emre Akpinar nach einer ausgezeichneten Flanke zum 3:0 einköpfte. Diese frühe Führung reflektierte die Überlegenheit der Neustädter in der ersten Halbzeit, in der die Reisenberger kaum in der Lage waren, signifikante Akzente zu setzen.

Gute Chance von Bernhard Morgenthaler. Nach einer Ecke von Arif Kilicaslan, geht der Kopfball von Bernhard Morgenthaler nur knapp am Tor vorbei (38.). Fabian Neuhold, Ticker-Reporter

Die zweite Halbzeit: Hofer vollendet seinen Hattrick

Die zweite Hälfte begann mit einem energischeren SC Reisenberg, der auf den Anschlusstreffer drängte. Die Neustädter verteidigten jedoch geschickt und ließen wenig zu. Die Reisenberger hatten ihre beste Chance in der 38. Minute, als Bernhard Morgenthaler nach einer Ecke knapp das Tor verfehlte. Trotz dieser Bemühungen, den Abstand zu verkürzen, blieben die Tore aus für die Gäste.

1.Hälfte gehörte klar den Gastgebern, jedoch drückt Reisenberg seit beginn der 2ten Häflte zu einem Anschlusstreffer . Fabian Neuhold, Ticker-Reporter

In der 68. Minute dämpfte David Hofer jegliche Hoffnungen der Reisenberger auf eine Wende, indem er seinen dritten Treffer des Tages erzielte und damit einen beeindruckenden Hattrick vollendete. Trotz einiger Wechsel beider Teams in der Schlussphase, mit dem Ziel frische Kräfte zu bringen, änderte sich am Ergebnis nichts mehr. Fortuna Wiener Neustadt II kontrollierte das Spiel bis zum Schlusspfiff, der in der 91. Minute erfolgte, und sicherte sich einen klaren 4:0 Heimsieg.

Die Neustädter zeigten eine starke Teamleistung und unterstrichen ihre Ambitionen in der Liga, während SC Reisenberg die Heimreise ohne Punkte antreten musste. Dieser Sieg stärkt die Position der Neustädter in der Tabelle und ist ein klares Zeichen ihrer Stärke in dieser Saison.

Gebietsliga Süd/Südost: Fortuna Wiener Neustadt II : Reisenberg - 4:0 (3:0)

68 David Hofer 4:0

24 Emre Akpinar 3:0

18 David Hofer 2:0

14 David Hofer 1:0

