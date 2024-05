Turbulentes Kellerderby! ASK Eggendorf feiert in Baden 4:3-Sieg

Spielberichte

Im letzten Heimspiel der Saison empfing der AC Casino Baden den ASK Eggendorf zu einem mitreißenden Duell in der 25. Runde der Gebietsliga Süd/Südost. Trotz einer aufopferungsvollen Aufholjagd der Gastgeber konnten die Eggendorfer mit einem knappen 4:3-Sieg das Kellerderby zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Vorletzten für sich entscheiden.

Gäste schlagen gnadenlos zu

Das Spiel begann mit einer starken Anfangsphase der Gäste. Bereits in der 10. Minute fiel das erste Tor des Abends, als Jan Heilmann nach einer Vorlage von Jasmin Fejzic den Ball im Netz unterbrachte und das 1:0 für den ASK markierte. Nur sieben Minuten später erhöhte Daniel Nagy auf 2:0, was die Badener deutlich unter Druck setzte.

Die defensive Unsicherheit der Gastgeber wurde weiter ausgenutzt, und so gelang Denis Omerovic in der 21. Minute das 3:0 für den Arbeitersportklub. Trotz des schnellen Rückstands gaben sich die Hausherren nicht auf und versuchten, ins Spiel zurückzufinden. In der 24. Minute hatte David Mihaly eine große Chance, doch sein Schuss ging knapp über das Tor.

Badener Aufholjagd bleibt unbelohnt

In der 40. Minute erzielte Aleksandar Stojiljkovic das erste Tor für die Badener, was neue Hoffnung in die Mannschaft brachte. Kurz vor der Halbzeitpause traf Ratko Buljic zum 2:3 und stellte damit den Anschluss her. Der AC kam mit viel Elan aus der Kabine und übernahm zu Beginn der zweiten Halbzeit die Kontrolle über das Spiel.

In der 50. Minute gelang Buljic der verdiente Ausgleich zum 3:3. Die Gastgeber waren nun die dominierende Mannschaft und setzten die Eggendorfer immer weiter unter Druck. Doch trotz der Bemühungen der Badener gelang es ihnen nicht, die Führung zu übernehmen. In der 55. Minute zeigte sich, dass die Eggendorfer Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zurückzufinden.

Spannende Schlussphase

In der 66. Minute fiel dann die Entscheidung, als Nagy mit seinem zweiten Tor des Abends das 4:3 für Eggendorf erzielte. Ein unglücklicher Rückpass der Badener Abwehr leitete diesen Treffer ein und brachte die Eggendorfer erneut in Führung. Nach diesem Rückschlag verloren die Heimischen den Faden und konnten keine nennenswerten Chancen mehr herausspielen.

In der Schlussphase versuchte der AC noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. Ein Eckball in der 88. Minute brachte jedoch nicht den erhofften Erfolg. Die Gäste nutzten die letzten Minuten des Spiels, um durch taktische Wechsel Zeit zu gewinnen. Schließlich endete das Spiel nach sechs Minuten Nachspielzeit mit einem 4:3-Sieg für den ASK Eggendorf.

Gebietsliga Süd/Südost: AC Baden : Eggendorf - 3:4 (2:3)

66 Daniel Nagy 3:4

50 Ratko Buljic 3:3

47 Ratko Buljic 2:3

40 Aleksandar Stojiljkovic 1:3

21 Denis Omerovic 0:3

17 Daniel Nagy 0:2

10 Jan Heilmann 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber erstellt.

