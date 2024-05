SC Himberg ringt Bad Fischau-Brunn nieder

Spielberichte

In einem hart umkämpften Match in der 25. Runde der Gebietsliga Süd/Südost setzte sich der SC Himberg knapp mit 1:0 beim ASK Bad Fischau-Brunn durch. Ein frühes Tor von Alexander Gogic in der ersten Halbzeit reichte aus, um die Gastgeber zu besiegen, die trotz einer engagierten zweiten Halbzeit keine erfolgreichen Chancen herausspielen konnten.

Gogic stellt für Gäste Weichen auf Sieg

Das Spiel begann mit zwei Minuten Verspätung und einem Anstoß der Gäste. Beide Mannschaften starteten verhalten und konzentrierten sich zunächst auf die Defensive. In den ersten 15 Minuten dominierten die Abwehrreihen, und es gab keine nennenswerten Möglichkeiten auf beiden Seiten.

Nach und nach übernahm Himberg die Kontrolle über das Spiel. In der 34. Minute nutzten die Gäste ihre erste klare Torchance, als Alexander Gogic an der Strafraumgrenze angespielt wurde und flach ins linke Eck traf. Dieser Treffer sorgte für die 1:0-Führung der Himberger, die das Spiel zunehmend in die Hand nahmen.

Bad Fischau-Brunn versuchte daraufhin, offensiver zu agieren, doch die Bemühungen der Gastgeber blieben in der ersten Hälfte meist ohne Erfolg. Erst kurz vor der Halbzeitpause konnte Stefan Greiner den ersten nennenswerten Abschluss für die Heimischen verzeichnen, doch sein Schuss war eine sichere Beute für Himberg-Torhüter Thomas Cech.

Himberg bringt Führung ins Ziel

Die zweite Halbzeit begann mit einem Wechsel bei Bad Fischau-Brunn. Manuel Bislovsky kam für Onur Yavuz ins Spiel. Die Heimischen traten nun deutlich aggressiver und aktiver auf, setzten die Gäste unter Druck und erspielten sich mehrere Chancen. So zog Sheqir Avdiu in der 60. Minute nach einem gelungenen Dribbling aus zehn Metern ab, doch Goalie Cech parierte den scharfen Schuss souverän.

Die Gäste kämpften tapfer und ließen kaum gefährliche Aktionen zu. Sie nahmen in der 61. Minute gleich drei Wechsel vor, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen. Mario Kiraly, Clemens Bohnenstingl und Oliver Kratz wurden durch Florian Haubenwallner, Sebastian Bauer und Lukas Wittner ersetzt. Auch die Gastgeber nutzten die Gelegenheit und brachten Philipp Zelenka für Stefan Greiner.

Ein direkter Freistoß von Avdiu in der 66. Minute ging knapp über das rechte Kreuzeck und sorgte für einen kurzen Aufschrei unter den heimischen Fans. In der Schlussphase häuften sich die intensiven Zweikämpfe und die Gastgeber versuchten alles, um den Ausgleich zu erzielen. In der 93. Minute erhielt Bad Fischau-Brunn noch einmal die Chance durch einen Freistoß aus 22 Metern, doch der Schuss ging am langen Eck vorbei.

Schiedsrichter Kazanci zeigte vier Minuten Nachspielzeit an, doch auch diese konnten die Heimischen nicht mehr nutzen, um den Rückstand wettzumachen. Mit dem Schlusspfiff in der 94. Minute endete die Partie mit einem 1:0-Sieg für den SC Himberg.

Gebietsliga Süd/Südost: Bad Fischau-Brunn : Himberg - 0:1 (0:1)

33 Alexander Gogic 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mad Man erstellt.

