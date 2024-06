Fortuna Wiener Neustadt II siegt in torreichem Duell gegen ASK Marienthal

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 02:32

In einer spannenden Partie der Gebietsliga Süd/Südost konnte sich Fortuna Wiener Neustadt II mit 4:2 gegen den ASK Marienthal durchsetzen. Das Spiel bot den Zuschauern viele Highlights und zeigte die offensiven Qualitäten beider Teams. Besonders in der zweiten Halbzeit überschlug sich das Geschehen, als die Teams aufeinander losgingen und das Spiel in einem spektakulären Finish endete.

Ein früher Treffer und ein ausgeglichener erster Durchgang

Schon in der ersten Minute pfiff der Schiedsrichter das Spiel zwischen dem ASK Marienthal und Fortuna Wiener Neustadt II an. Die Gäste aus Wiener Neustadt legten sofort los und erzielten bereits in der 7. Minute das erste Tor der Partie. Daniel Dzajic brachte sein Team nach einer flachen Hereingabe in Führung und stellte die Weichen früh auf Angriff.

Doch die Marienthaler ließen sich nicht so leicht abschütteln und kamen in der 36. Minute durch Juraj Kiss zum Ausgleich. Mit einem Abschluss aus kurzer Distanz sorgte er dafür, dass die Heimmannschaft wieder ins Spiel fand und die Partie ausgeglichener gestalten konnte.

Nur zwei Minuten später, in der 38. Minute, schlug Fortuna Wiener Neustadt II erneut zu. Birol Aydin erzielte das 2:1 für die Gäste und brachte sein Team wieder in Führung, nachdem Marienthals Keeper einen eher harmlosen Ball durch die Finger gleiten ließ. Damit ging es mit einem leichten Vorteil für die Neustädter in die Halbzeitpause, der Spielstand lautete 2:1 für die Gäste.

Ein turbulenter zweiter Durchgang

Die zweite Halbzeit begann genauso aufregend wie die erste. Bereits in der 48. Minute konnte Lukas Kiss für den ASK Marienthal den Ausgleich erzielen und brachte die Heimfans zum Jubeln. Nach einer Flanke von der rechten Seite setzte er einen Kopfball ins kurze Eck. Das 2:2 versprach eine spannende zweite Halbzeit, in der beide Teams weiterhin offensiv agierten und auf Sieg spielten.

Fortuna Wiener Neustadt II zeigte jedoch erneut ihre Offensivstärke und ging in der 62. Minute durch Emre Akpinar, der aus spitzem Winkel traf, mit 3:2 in Führung. Dieser Treffer setzte den Arbeitersportklub Marienthal unter Druck, der nun wieder einem Rückstand hinterherlaufen musste. Die Neustädter verteidigten ihre Führung geschickt und setzten immer wieder Nadelstiche in der Offensive.

In der 87. Minute machte Benedikt Scherleitner mit seinem Tor zum 4:2 alles klar für die Gäste. Nach einem Freistoß von der linken Seite traf Scherleitner aus kurzer Distanz. Dieses Tor besiegelte den Sieg von Fortuna Wiener Neustadt II und sorgte dafür, dass die drei Punkte mit nach Hause genommen werden konnten. Der ASK Marienthal hatte trotz guter Ansätze und zwei erzielten Treffern keine Chance mehr, die Partie zu drehen.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute endete ein hochspannendes Spiel, in dem Fortuna Wiener Neustadt II ihre Offensivqualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellte und den ASK Marienthal mit 4:2 besiegte. Die Gäste aus Wiener Neustadt konnten sich über einen verdienten Sieg freuen und wichtige Punkte in der Gebietsliga Süd/Südost einfahren.

Gebietsliga Süd/Südost: Marienthal : Fortuna Wiener Neustadt II - 2:4 (1:2)

87 Benedikt Scherleitner 2:4

62 Emre Akpinar 2:3

48 Lukas Kissak 2:2

38 Birol Aydin 1:2

36 Juraj Kiss 1:1

7 Daniel Dzajic 0:1

